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Уборка зерновых

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2024
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Омской области в период уборки урожая
30 июля, 13:42
Омские дорожники продолжают готовиться к паводку в городе
Мэр города Сергей Шелест на ежедневной основе контролирует работу дорожных служб.
6 марта, 08:30
2023
По поручению Хоценко омским аграриям будут компенсировать затраты на топливо
На выплаты планируется потратить более 100 миллионов рублей.
10 ноября 2023, 13:40
Будьте осторожны. В Омской области нашли сотни тонн зерна с остатками яда
Нарушения выявили специалисты Россельхознадзора во время мониторинга безопасности зерна.
9 ноября 2023, 10:09
Зерно исчезло без следа. На собственника и директора омской агрофирмы завели дело
7 ноября 2023, 11:32
Поджог собутыльника, цены на хлеб и дело египтянина-бизнесмена. Омск сегодня
19 октября 2023, 13:39
2022
В Омской области комбайн перемолотил 24-летнего парня
За один день это уже второй несчастный случай на уборке урожая.
5 сентября 2022, 12:35
В Омской области комбайн оставил механизатора без ноги
По данным силовиков, все произошло во время чистки барабана жатки.
5 сентября 2022, 11:06

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