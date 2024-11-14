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Хлеб

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2024
Факторов много: глава омского минсельхоза объяснил подорожание хлеба в области
14 ноября, 09:34
В Омске будут печь полезный фиолетовый хлеб
26 октября, 05:31
Сладкая жизнь. Омичи едят сахар в пять раз больше нормы
Также омичи злоупотребляют хлебом и мясом.
17 октября, 07:01
«Всему голова» или яд? Как отреагирует организм, если отказаться от хлеба
11 октября, 07:23
Слишком дорого. Цены на мясо, хлеб и молоко проверят в ФАС
28 сентября, 12:05
Положил еду на мусорку. Омичи рассказали о неприятном инциденте с компанией «Сибхлеб»
27 сентября, 12:04
Омичам рассказали, как дольше сохранить домашний хлеб свежим
По словам экспертов, дольше будет храниться хлеб с маслом и сахаром в составе, а также приготовленное на закваске изделие.
5 июля, 08:55
Омичам рассказали, какие пищевые привычки из СССР прибавляют нам веса
2 июля, 07:49
Все дорожает. Росстат рассказал о росте цен на продукты в Омской области
26 мая, 09:23
2023
В Омской области из-за правонарушений значительно ухудшилось качество хлеба
25 октября 2023, 12:45
Поджог собутыльника, цены на хлеб и дело египтянина-бизнесмена. Омск сегодня
19 октября 2023, 13:39
В Омской области собрали худший урожай зерна за 5 лет. Что будет с ценами на хлеб
19 октября 2023, 10:58
Измученный хаски, подорожание хлеба и перевернутая маршрутка. Омск в субботу
30 сентября 2023, 14:00
Важно. Пекитесь. С октября в Омской области повысятся цены на хлеб
30 сентября 2023, 08:38
Страшное ДТП, старт отопительного сезона и цены на хлеб. Омск сегодня
13 сентября 2023, 14:01
Как изменятся цены на хлеб и муку в Омске осенью 2023 года
13 сентября 2023, 06:25
В Омской области за год ухудшилось качество хлеба
В 2022 году в регионе изъяли из оборота несколько партий хлебо-булочных изделий
13 марта 2023, 06:56
2022
Снизится стоимость хлеба. Омские торговцы и производители договорятся о скидках
В Омске снизят как отпускную цену на хлеб, так и для потребителя. С несколькими торговыми сетями договорились о скидке на хлеб в первые месяцы года.
29 декабря 2022, 11:26
Как и почему изменятся цены на хлеб в Омской области
14 декабря 2022, 06:42
Спецпроект
Турция повезет омское зерно в Африку и на Ближний Восток, заявил эксперт Баринов
При этом продавать пшеницу придется со скидкой, но и в этом случает Россия не останется в минусе.

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