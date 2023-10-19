Умер от ожогов. Омича, который поджег собутыльника, приговорили к 12 годам колонии

Инцидент произошел 2 января 2023 года в городе Калачинск. Мужчина пил вместе со знакомым дома, и в какой-то момент между ними случилась ссора. Зуев Д. ударил несколько раз компаньона руками и обухом топора. После этого он облил его тело керосином и поджег. Пострадавший скончался от ожогов в больнице.