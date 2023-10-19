Умер от ожогов. Омича, который поджег собутыльника, приговорили к 12 годам колонии

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В Омском областном суде рассмотрели уголовное дело, возбужденное в отношении 27-летнего жителя Калачинского района. Его признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. д ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Инцидент произошел 2 января 2023 года в городе Калачинск. Мужчина пил вместе со знакомым дома, и в какой-то момент между ними случилась ссора. Зуев Д. ударил несколько раз компаньона руками и обухом топора. После этого он облил его тело керосином и поджег. Пострадавший скончался от ожогов в больнице.
Подсудимый частично признал вину. Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Была подана апелляционная жалоба, в связи с чем дело рассматривал Пятый апелляционный суд общей юрисдикции. По итогу приговор оставили без изменения, он вступил в законную силу.