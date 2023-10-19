Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Иллюстрация

В Омске утвердили обвинение в отношении египтянина, который искал киллера для жены

19 октября 2023, 10:10
Фото: 1MI
Иллюстрация

Дело омского бизнесмена-египтянина, искавшего киллера для жены, пойдет в суд

42-летний мужчина обвиняется в организации и пособничестве в убийстве, приготовлении к убийству по найму из корыстных побуждений двух лиц.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Омской области. Уроженец иностранного государства обвиняется по ч. 3, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. а, з ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Следствие установило, что мужчина задумал нанять убийцу для своей жены, с которой был в процессе развода. Основными причинами стали нежелание разлучаться с дочерью и делить совместно нажитое имущество. Чтобы «решить» вопрос, египетский бизнесмен обратился к знакомому, ранее имевшему проблемы с законом, с просьбой подыскать исполнителя убийства.

Однако мужчина не согласился принимать участие в преступлении и рассказал о ситуации сотрудникам полиции. Дальнейшие переговоры с обвиняемым проходили под контролем следственных органов.

Во время оперативно-розыскных мероприятий якобы исполнителем убийства выступил сотрудник уголовного розыска. Он встретился с заказчиком, получил аванс в размере 1 тысячи евро и сведения о внешности и местоположении супруги. Через какое-то время оперативник вновь встретился с подозреваемым и предоставил ему постановочные фотографии «совершенного» убийства.

«В начале февраля 2023 г. в рамках оперативного мероприятия сотрудники полиции инсценировали убийство многодетной супруги заказчика, а самого мужчину задержали в момент передачи денег — 3 тыс. евро киллеру, показавшему ему постановочные фотоматериалы», — рассказали в пресс-службе омской прокуратуры.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что обвиняемый намеревался совершить еще одно убийство: 50-летней матери своего работника, преследуя цель завладеть ее двумя квартирами, расположенными в центре Омска.

Вину в совершении преступления мужчина не признал, утверждая, что все его действия были несерьезными и он хотел всех разыграть. Теперь уголовное дело будет направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

Житель Омска заказал убийство супруги из-за развода и дочери
Узнать подробнее
Заказавший убийство жены омич оказался египетским бизнесменом с двойным гражданством
Узнать подробнее
#Омск#Убийство#Новости#Убийство жены#Киллер#Убийца#Убийства#Угроза убийством#Анастасия Баянова#Убийство по найму#Заказное убийство
Подпишитесь
Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
Вчера, 06:24
Морковь, курица, яблоки. Какие продукты подорожали в Омске с начала года
Сегодня, 04:09
Престиж и зарплата те же. Министров исключили из состава правительства Омской области
Сегодня, 05:51
С застройщиком дома на 6-й Станционной для омских переселенцев расторгли контракт
Вчера, 11:03
Хамам, бильярдная и противоударные окна. Как выглядят самые дорогие коттеджи в Омске
Сегодня, 06:47
В Омск пришел новый застройщик: компания приглашает к сотрудничеству подрядчиков
Сегодня, 03:00