В Омске утвердили обвинение в отношении египтянина, который искал киллера для жены

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:34
Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Омской области. Уроженец иностранного государства обвиняется по ч. 3, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. а, з ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Следствие установило, что мужчина задумал нанять убийцу для своей жены, с которой был в процессе развода. Основными причинами стали нежелание разлучаться с дочерью и делить совместно нажитое имущество. Чтобы «решить» вопрос, египетский бизнесмен обратился к знакомому, ранее имевшему проблемы с законом, с просьбой подыскать исполнителя убийства.
Однако мужчина не согласился принимать участие в преступлении и рассказал о ситуации сотрудникам полиции. Дальнейшие переговоры с обвиняемым проходили под контролем следственных органов.
Во время оперативно-розыскных мероприятий якобы исполнителем убийства выступил сотрудник уголовного розыска. Он встретился с заказчиком, получил аванс в размере 1 тысячи евро и сведения о внешности и местоположении супруги. Через какое-то время оперативник вновь встретился с подозреваемым и предоставил ему постановочные фотографии «совершенного» убийства.
«В начале февраля 2023 г. в рамках оперативного мероприятия сотрудники полиции инсценировали убийство многодетной супруги заказчика, а самого мужчину задержали в момент передачи денег — 3 тыс. евро киллеру, показавшему ему постановочные фотоматериалы», — рассказали в пресс-службе омской прокуратуры.
Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что обвиняемый намеревался совершить еще одно убийство: 50-летней матери своего работника, преследуя цель завладеть ее двумя квартирами, расположенными в центре Омска.
Вину в совершении преступления мужчина не признал, утверждая, что все его действия были несерьезными и он хотел всех разыграть. Теперь уголовное дело будет направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.