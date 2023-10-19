В Омской области собрали худший урожай зерна за 5 лет. Что будет с ценами на хлеб

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Омской области завершается уборочная кампания, и на данный момент аграрии уже обмолотили 97% процентов площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. К текущему моменту намолочено уже более 2.3 млн тонн, что является худшим результатом за последние 5 лет. Судите сами, вот данные Росстата за этот период:
Причиной столь низкого сбора генеральный директор и соучредитель ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов», глава Ассоциации пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Илья Баринов назвал погоду.
«В последние пару лет погода нас не балует, а в этом году она нас огорчила дважды — сначала все высушила, а потом то, что выросло, залила. Отсюда и урожай. Так что Омская область оправдывает свое нахождение в зоне рискованного земледелия», — считает Илья Баринов.
Между тем, по мнению нашего эксперта, в таком низком валовом сборе зерна и зернобобовых для нашего региона нет ничего критичного.
«Омская область лучше, чем все регионы Сибирского федерального округа, оснащена запасами — у нас заложен приличный, а главное качественный, интервенционный фонд — порядка 400 тысяч тонн зерна. Так что без зерна и муки регион точно не останется», — уверен Баринов.
Другое дело, что из-за скудного урожая могут подскочить цены на хлеб и другие продукты, но тут все зависит от самих аграриев и политики государства.
«Другое дело, как после такого урожая поведет себя рынок, а в особенности наш сосед — Республика Казахстан. Сырье [зерно] дорожает, как у нас, так и во всем мире, и если со стороны казахских предпринимателей будет большой спрос на вывоз, то аграрии его охотно покроют, что и потянет за собой рост цен», — пояснил глава омских пищевиков.
Однако сейчас вывоз зерна в Казахстан практически находится под запретом, что на данном этапе положительно влияет на рынок.
«Вывоз туда сейчас практически на паузе, и если все так и останется, это только будет плюс для нашего рынка и положительно скажется на росте цен — его попросту не будет. Вывозить в Казахстан надо не сырье, а готовую продукцию — муку, макароны и прочее. Это будет большой плюс и для экономики, и для бизнеса, как для аграриев, так и для переработчиков», — заключил Илья Баринов.
Также, по словам бизнесмена, сейчас сельхозпроизводители ждут результатов поездки президента Владимира Путина в Китай на форум «Один пояс, один путь», по итогам которого могут быть подписаны важные соглашения, в том числе и по экспорту зерна.
«Сейчас все ждут результатов этой поездки, и главное тут — это не намерения поставлять зерно, а уже готовые и подписанные технические соглашения, из которых станет ясно, как и на каких условиях будет действовать экспорт зерновых и зернобобовых», — объяснил Баринов.
На погоду и чрезвычайные ситуации в районах области сослался и первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Олег Колесников.
«Причина такого урожая — это, прежде всего, погодные условия, в текущем году у нас в сразу в 18 районах области вводилась чрезвычайная ситуация, в 15 из них — по засухе и в трех — по переувлажнению. При этом засуха как раз и накрыла основные сельскохозяйственные районы в степной зоне», — пояснил Колесников.
При этом, как и Баринов, чиновник заверил Город55, что столь низкий валовый сбор зерновых и зернобобовых никоим образом не угрожает продовольственной безопасности региона.
«Потребность области — это где-то 1.3—1.4 миллиона тонн, а у нас будет примерно 2.6 миллиона тонн, потому никакого дефицита не будет, напротив, мы еще и излишки продадим. Плюс в запасе также имеется интервенционный фонд — это порядка 403 тысяч тонн», — заверил Олег Колесников.
По словам замминистра, в этом году аграрии области сделали все возможное, чтобы собрать хороший урожай.
«По минеральным удобрениям, по зяби, по семенам в области все было сделано на 100 и даже более процентов. К сожалению, мы не можем управлять погодой», — посетовал чиновник.
Добавим, что ранее Город55, уже рассказывал, как и почему изменятся цены на хлеб и муку в Омской области.