В Омской области собрали худший урожай зерна за 5 лет. Что будет с ценами на хлеб

В Омской области завершается уборочная кампания, и на данный момент аграрии уже обмолотили 97% процентов площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. К текущему моменту намолочено уже более 2.3 млн тонн, что является худшим результатом за последние 5 лет. Судите сами, вот данные Росстата за этот период: