gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Зерновые

Выбрать дату
Октябрь
«Всему голова» или яд? Как отреагирует организм, если отказаться от хлеба
11 октября, 07:23
Август
Геннадий Долматов рассказал о ходе уборочной кампании в Омском муниципальном районе
24 августа, 03:25
Июнь
Засеяно 2,8 млн гектаров. В Омской области завершилась посевная кампания
В Омской области засеяли 2,8 млн гектаров яровых культур, губернатор Виталий Хоценко поблагодарил аграриев за проделанную работу.
18 июня, 12:54
Ноябрь 2023
По поручению Хоценко омским аграриям будут компенсировать затраты на топливо
На выплаты планируется потратить более 100 миллионов рублей.
10 ноября 2023, 13:40
Будьте осторожны. В Омской области нашли сотни тонн зерна с остатками яда
Нарушения выявили специалисты Россельхознадзора во время мониторинга безопасности зерна.
9 ноября 2023, 10:09
Зерно исчезло без следа. На собственника и директора омской агрофирмы завели дело
7 ноября 2023, 11:32
Октябрь 2023
Поджог собутыльника, цены на хлеб и дело египтянина-бизнесмена. Омск сегодня
19 октября 2023, 13:39

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика