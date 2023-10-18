Требовали показать карманы. В Омске подростки отобрали у сверстника личные вещи

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Он рассказал, что несколько дней назад искал квест-комнату в районе киноцентра «Галактика». Не зная как пройти, потерпевший спросил дорогу у компании молодых людей. Они проследовали за ним до дома № 55 на проспекте Карла Маркса, во дворе один из них начал вести себя агрессивно и требовать показать содержимое карманов. Подросток испугался и, по требованию нарушителей, достал из куртки беспроводные наушники стоимостью 3 тысячи рублей.
Вскоре сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 17-летний юноша, который был ранее судим за угон. После хищения наушников он попросил знакомого сдать их в ломбард на улице Новокирпичной, а вырученные 500 рублей потратил на конфеты.
По факту происшествия дознаватель отдела полиции №4 возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», беспроводные наушники уже вернули владельцу.