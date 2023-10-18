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Требовали показать карманы. В Омске подростки отобрали у сверстника личные вещи

18 октября 2023, 08:41
Фото: 1MI
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Омские подростки-нарушители насильно забрали у сверстника беспроводные наушники

С заявлением о хищении имущества в отдел полиции обратился 17-летний житель Центрального округа.

Он рассказал, что несколько дней назад искал квест-комнату в районе киноцентра «Галактика». Не зная как пройти, потерпевший спросил дорогу у компании молодых людей. Они проследовали за ним до дома № 55 на проспекте Карла Маркса, во дворе один из них начал вести себя агрессивно и требовать показать содержимое карманов. Подросток испугался и, по требованию нарушителей, достал из куртки беспроводные наушники стоимостью 3 тысячи рублей.

Вскоре сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 17-летний юноша, который был ранее судим за угон. После хищения наушников он попросил знакомого сдать их в ломбард на улице Новокирпичной, а вырученные 500 рублей потратил на конфеты.

По факту происшествия дознаватель отдела полиции №4 возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», беспроводные наушники уже вернули владельцу.

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#Омск#Омская область#Хищение#Подростки#Подросток#Новости#Несовершеннолетний#Вор#Нарушитель#Подростковая преступность#Анастасия Баянова#Открытое хищение
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