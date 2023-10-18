Требовали показать карманы. В Омске подростки отобрали у сверстника личные вещи

Он рассказал, что несколько дней назад искал квест-комнату в районе киноцентра «Галактика». Не зная как пройти, потерпевший спросил дорогу у компании молодых людей. Они проследовали за ним до дома № 55 на проспекте Карла Маркса, во дворе один из них начал вести себя агрессивно и требовать показать содержимое карманов. Подросток испугался и, по требованию нарушителей, достал из куртки беспроводные наушники стоимостью 3 тысячи рублей.