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Омич украл у кондуктора сумку с деньгами и теперь пойдет под суд

11 октября 2023, 07:25
Фото: 1MI
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Сумма ущерба составила 1400 рублей. Кроме того, мужчину обвиняют в краже мобильного телефона у своего знакомого.

В Октябрьском округе Омска рассмотрят уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Кража». На скамье подсудимых 42-летний местный житель, сообщили в окружной прокуратуре.

В июле нынешнего года омич ехал в троллейбусе, и во время остановки у Дворца школьников он выхватил у кондуктора сумку с деньгами и выбежал из транспорта. Сумма ущерба составила 1400 рублей.

Спустя несколько дней мужчина украл у своего знакомого мобильный телефон, стоимостью 7 тысяч рублей, и сдал его в ломбард.

Свою вину фигурант полностью признал. Дело рассмотрят в Октябрьском районном суде.

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#Происшествия#Кража#Омск#Суд#Уголовное дело#Грабеж#Прокурор#Троллейбус#Кондуктор#Ущерб#Евгений Игишев#Обвинение
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