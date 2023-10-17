Автомеханики и рабочие. Стало известно, каких специалистов не хватает в Омске

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
В Омской области на рынке труда по итогам сентября наблюдался дефицит кадров. Соотношение активных резюме к количеству вакансий составило 3,1 (нормой считается 4-7,9 резюме на вакансию).
Как сообщили специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter, острее всего недостаток работников наблюдается среди автомехаников, рабочих на производстве, строителей, продавцов, медиков, в сферах туризма и добычи сырья.
В целом по стране индекс конкуренции составляет 3,3 резюме на вакансию, в Сибири — 2,9. Специалисты по кадрам отмечают, что дефицит сотрудников находится на исторических максимумах.
«В „базе“ этой проблемы — сокращение трудоспособного населения в стране, в первую очередь, за счет выхода на рынок труда малого поколения 90-х и уход с него большого поколения 60+, а с другой стороны — растущий спрос на персонал со стороны восстанавливающего бизнеса. Работодатели сейчас активно ищут новые решения кадрового вопроса. Разрабатываются альтернативные источники „рабочих рук“. В частности, появилось такое понятие как „полосатые воротнички“ — речь о трудоустройстве заключенных», — рассказала директор HeadHunter Сибирь Екатерина Дегтярева.
Ранее Город55 рассказывал, что Омская область оказалась на 31 месте в рейтинге по уровню доходов населения среди регионов.