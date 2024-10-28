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Строители

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Октябрь
Власти потратят 43 млн рублей на капремонт моста в Усть-Ишимском районе после паводка
28 октября, 13:37
В омских Нефтяниках могут появиться три новых многоэтажки
14 октября, 14:44
Август
Названы самые богатые люди Омской области
22 августа, 06:25
Волонтеры из Омского муниципального района приступили к помощи жителям Усть-Ишима
Бригады волонтеров из Омского района продолжают работу в Усть-Ишиме: основной приоритет — подготовить жилье к безопасной зимовке.
2 августа, 02:30
Июль
Укрепляют фундамент. Как сейчас выглядит стройплощадка разобранной омской школы №88
10 июля, 10:19
Сколько стоит ремонт квартир в России в 2024 году
Сотрудники Циан.Журнал проанализировали рынок ремонтных услуг этого года и представили информацию об актуальной стоимости ремонта квартир. Подробнее — в материале Города55.
9 июля, 21:10
Второй случай. На омской стройке вновь заметили рабочих, несмотря на запрет суда
На площадку уже выезжали сотрудники прокуратуры и судебные приставы. Часть строительной техники увезли с объекта.
9 июля, 05:14
В Омске на Пригородной продолжили стройку, несмотря на судебный запрет
Видео с Городом55 поделился один из жителей соседнего дома.
5 июля, 04:43
Июнь
В деле «Кедра» и двух депутатов оказалась замешана замдиректора департамента мэрии
10 июня, 10:41
Май
Наказания не последовало. Поврежденные деревья в омском сквере попробуют спасти
21 мая, 12:00
Штраф в полмиллиона. Экс-главу омского Госстройнадзора осудили за взятку бетоном
16 мая, 07:31
Апрель
Виталий Хоценко объявил о начале дорожных работ на трассе Омск — Русская Поляна
16 апреля, 07:46
Март
Зарплаты выросли на 25%. Омичам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях
20 марта, 07:23
Январь
Лариса Знаменских и Дмитрий Коган учредили в Омске новую строительную компанию
30 января, 06:43
Строители отстали по срокам с возведением детской инфекционки в Омске
8 января, 11:34
Декабрь 2023
В мэрии Омска прокомментировали ситуацию со школой в микрорайоне «Серебряный берег»
13 декабря 2023, 13:46
Московский арбитражный суд встал на сторону подрядчика школы в «Ясной поляне»
12 декабря 2023, 08:55
Ноябрь 2023
Отставания от графика нет. Новая школа в Чкаловском поселке готова на 78%
Подрядчик ООО «Строительные материалы Сибири» должен сдать объект к концу декабря этого года.
12 ноября 2023, 11:33
Разберется следственный комитет. После смерти омича на стройке возбудили дело
Во время работ по возведению жилого дома с 6-го этажа упал 57-летний каменщик.
7 ноября 2023, 09:18
Прокурор поддержал ходатайство СК о заключении под стражу подрядчика школы Исилькуле
3 ноября 2023, 13:04

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