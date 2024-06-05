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Продавцы

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2024
Уже в этом году. В Омске откроют распределительный центр Wildberries
Распределительный центр полного цикла работ уже скоро введут в эксплуатацию: строители ведут монтаж крыши и коммуникаций.
5 июня, 18:05
2023
Продавцы, водители и менеджеры по продажам. Каких специалистов не хватает в Омске
25 октября 2023, 02:20
Автомеханики и рабочие. Стало известно, каких специалистов не хватает в Омске
Дефицит кадров переживает исторические максимумы.
17 октября 2023, 04:18
Большинство омичей назвали себя перфекционистами в работе
7 сентября 2023, 06:02
«Важный индюк» и «Нужный размер». Омичам продавали несуществующие сорта овощей
За апрель–май 2023 года специалисты обнаружили 18 торговых точек.
19 мая 2023, 09:54

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