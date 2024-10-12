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Заключенные

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2024
«Попадал в передряги, сидел в ШИЗО». Что говорят заключенные об омских колониях
12 октября, 05:00
«Место, куда лучше не попадать». История самой известной омской колонии ИК-6
10 октября, 05:29
Шесть судеб на весах правосудия: итоги заседания комиссии по помилованию в Омске
В Омской области комиссия по вопросам помилования рассмотрела ходатайства шести заключенных, рекомендовав смягчить наказание двоим из них.
10 сентября, 12:11
Тюрьма — не помеха любви. В омской колонии сыграли свадьбу
Заключенный женился на своей возлюбленной. Девушка пообещала ждать его на воле и быть хорошей женой.
30 июля, 03:05
Пыточная в клубе. Стало известно, на что в 2023 году жаловались омские заключенные
26 апреля, 10:43
В Омской области помиловали женщину, совершившую преступление по неосторожности
Всего ходатайств было пять, в их рассмотрении принимала участие уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова.
20 марта, 09:18
Отпустят к детям. Президент РФ Путин помиловал 52 заключенных женщин в честь 8 Марта
Российский лидер подписал соответствующий указ.
8 марта, 09:30
«В неизвестном направлении». Политика Владимира Кара-Мурзу* перевели из омской ИК-6
30 января, 11:32
2023
Исправление на заводе. Омских осужденных отправят на работу в новое место
20 декабря 2023, 03:29
Сохраняйте спокойствие. Для омских заключенных проведут антитеррористическое учение
Его главная цель — повысить навыки руководства в моменты угрозы.
15 ноября 2023, 11:08
8 лет тюрьмы и 22 миллиона штрафа. Омский суд вынес приговор Марине Степановой
Приговор бывшей чиновнице вынесли сегодня в Куйбышевском районном суде Омска.
14 ноября 2023, 10:08
Хотели в Европу. В Омской области поймали иностранцев, незаконно пересекших границу
Уголовное дело в отношении четырех мужчин рассмотрел Исилькульский городской суд.
8 ноября 2023, 11:23
Автомеханики и рабочие. Стало известно, каких специалистов не хватает в Омске
Дефицит кадров переживает исторические максимумы.
17 октября 2023, 04:18
Омские заключенные будут отбывать наказание в детском спортивном центре
12 октября 2023, 04:22
Омские заключенные изготовят скамейки для привокзальной площади Исилькуля
На реализацию проекта потребуется порядка одного млн рублей.
4 октября 2023, 11:43
Омских заключенных отправят отбывать наказание в парк имени 30-летия ВЛКСМ
Администрация города все-таки внесла парк культуры и отдыха в список мест для исправительных работ заключенных
28 июля 2023, 13:57
Спецпроект
Не останавливает отсутствие ног. Кого содержат в омском центре социальной адаптации
Уже почти 30 лет в Центре социальном адаптации помогают бездомным, инвалидам и многим другим людям, оказавшимся «на дне».
2022
Омский омбудсмен опровергла заявление о планах помиловать заключенных из-за СВО
В пресс-службе уполномоченного по правам человека заявили, что Ирина Касьянова не принимала участие в совещании по вопросу помилования заключенных.
25 октября 2022, 05:20
Водитель, сбивший 11-летнего мальчика в Омске, находится под стражей
Ранее утверждалось, что мужчина хотел совершить суицид. Это не так.
19 октября 2022, 12:28
С расчетом на будущее. Омские заключенные стали выращивать для себя еду
Овощи будут использовать для питания спецконтингента.
16 августа 2022, 11:34

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