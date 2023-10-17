«Ангары и какая-то башня»: депимущества решил приватизировать объекты на Московке

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 06:02
Сегодня, 17 октября, в Омском городском совете прошло очередное заседание комитета по муниципальной собственности. В повестке был вопрос о внесении изменений в программу приватизации на 2023–2025 годы: в частности, депимущества хочет включить в этот документ 6 объектов недвижимости на Старой Московке, на пересечении 6-й Станционной и 6-й Ленинградской.
Отвечая на уточняющий вопрос одного из депутатов, глава департамента Евгений Романин объяснил, что речь о бесхозных объектах, оставшихся с советского времени.
— Там все в ужасном техническом состоянии, — рассказал чиновник. — Полуразрушенные предприятия, ангары, какая-то башня… Мы в свое время вынуждены были это принять, так как принуждала прокуратура. Реконструировать это, чтобы сдавать в аренду, невозможно.
Соответственно теперь чиновники хотят все эти объекты продать, чтобы переложить на частника заботы о безопасности и об извлечении прибыли.
— Там на самом деле развалины, — констатировал глава комитета Максим Астафьев. — Не знаю, зачем включать в программу приватизации, кому эти объекты могут быть нужны…
Романин ответил, что администрация обязана провести работу по приватизации. Депутаты не стали возражать и добрили предложение департамента. Окончательное решение о включении «московской» недвижимости в программу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.