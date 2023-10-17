«Ангары и какая-то башня»: депимущества решил приватизировать объекты на Московке

Сегодня, 17 октября, в Омском городском совете прошло очередное заседание комитета по муниципальной собственности. В повестке был вопрос о внесении изменений в программу приватизации на 2023–2025 годы: в частности, депимущества хочет включить в этот документ 6 объектов недвижимости на Старой Московке, на пересечении 6-й Станционной и 6-й Ленинградской.