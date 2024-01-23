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Максим Астафьев

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2024
Омские депутаты одобрили приватизацию «Муниципальных рынков»
23 января, 07:05
2023
Подорожание земли под гаражами в Омске отложили из-за документа на 153 страницы
25 октября 2023, 10:00
«У кого-то вырастет в полтора раза»: в Омске изменится цена земли под гаражами
17 октября 2023, 05:25
Омские депутаты одобрили акционирование «Муниципальных рынков»
17 октября 2023, 04:24
2022
В Омске решили запустить реорганизацию муниципальных бань
Вопрос об этом был рассмотрен на заседании комитета Омского горсовета по собственности.
14 июня 2022, 08:36

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