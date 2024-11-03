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Евгений Романин

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Ноябрь
«Это уже не модно»: в омском градсовете раскритиковали будущий детсад от «Эталона»
2 ноября, 10:00
Октябрь
«Выходим на подписание»: в Горсовете назвали сроки передачи Зеленого острова частнику
10 октября, 05:22
Июль
В Омске окончательно одобрили передачу Зеленого острова в концессию
17 июля, 07:01
Июнь
Теперь окончательно: в Омске одобрили разрешение строить школы и детсады вскладчину
18 июня, 04:25
Выбор есть. Мэр Омска Шелест определил, кто будет заменять его во время отпуска
15 июня, 05:05
Оснований нет. В Омске не будут отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт»
14 июня, 04:44
Апрель
«За такие деньги убивают». В Омске вводят дополнительный сбор с застройщиков
11 апреля, 06:18
Ноябрь 2023
В депимущества рассказали, как подорожает земля под гаражами для «любимых граждан»
14 ноября 2023, 05:22

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