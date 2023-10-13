Омский депимущества победил в тяжбе с московской фирмой из-за земли на Лукашевича

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа принял решение по кассационной жалобе ООО «Ситал-Маг», поданной в рамках тяжбы с департаментом имущественных отношений администрации Омска. Этот судебный процесс связан с земельным участком с кадастровым номером 55:36:000000:1612, расположенным в Кировском округе Омска, в районе дома №29 на улице Лукашевича.
Депимущества обратился в суд, чтобы взыскать с «Ситал-Маг» долг за аренду земли в 9,2 млн рублей и неустойку в 3,9 млн. Основанием для этого стало увеличение кадастровой стоимости участка в марте 2022 года, после которого чиновники задним числом насчитали дополнительный долг и даже пеню, начиная с 2016 года (0,1% от просроченной суммы в день).
Ответчик вчинил встречный иск — о признании рыночной стоимости земли недостоверной. Позже эти претензии были отозваны, суд первой инстанции постановил, что требования чиновников должны быть удовлетворены частично: «„Ситал-Маг“ должен выплатить весь долг и 1,35 млн рублей неустойки. Апелляционная инстанция оставили примерно эти же суммы. Тогда ответчик пошел в кассацию, доказывая, что платить неустойку вообще не обязан.
— В обоснование жалобы приведены доводы о том, что размер арендной платы был
установлен в 2022 году и не может применяться к расчетам за 2021 год, — говорится в судебных документах, — подача департаментом заявления о пересмотре кадастровой стоимости в декабре 2021 года противоречит принципу предсказуемости расчета размере арендной платы; взыскание с общества неустойки противоречит понятию неустойки, которая не могла обеспечить исполнение обязанности общества по оплате арендной платы, размер которой изменился по истечении периода оплаты арендной платы.
Однако судьи кассационной инстанции признали расчеты депимущества верными, а требования — подлежащими исполнению. Таким образом, ответчику придется выплатить неустойку.
ООО «Ситал-Маг» прописано в Одинцово в Московской области, его уставный капитал принадлежит компании Protonius Investments LTD, зарегистрированной на Кипре. Специализация фирмы — аренда и управление недвижимостью.