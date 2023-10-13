Омский депимущества победил в тяжбе с московской фирмой из-за земли на Лукашевича

Депимущества обратился в суд, чтобы взыскать с «Ситал-Маг» долг за аренду земли в 9,2 млн рублей и неустойку в 3,9 млн. Основанием для этого стало увеличение кадастровой стоимости участка в марте 2022 года, после которого чиновники задним числом насчитали дополнительный долг и даже пеню, начиная с 2016 года (0,1% от просроченной суммы в день).