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Омской компании «Продо зерно» одобрили строительство зерносушильного комплекса

11 октября 2023, 08:02
Фото: 1MI
Иллюстрация
В заключении экспертизы говорится о трех этапах строительства.

Общество с ограниченной ответственностью «Продо зерно», выступающее как технический заказчик, получило положительное заключение экспертизы на проект строительства зерносушильного комплекса в Лузино. В качестве экспертной организации, как стало известно Городу55, выступило ООО «Сибстройэксперт».

Речь в проектной документации идет о 1, 2 и 3 этапах строительства. Над разработкой проекта трудилась челябинская компания «Петкус Урал», которой владеет и руководит Александр Хамракулов.

Зерносушильный комплекс будет иметь производительность 100 тонн в час и емкости хранения на 50 тысяч тонн.

Добавим, что учредителем «Продо зерно» является ООО «Продо Финанс», директором в декабре прошлого года стал Алексей Давыдов. По итогам 2022 года выручка компании достигла 851,4 млн рублей (+12%), а убытки организации при этом составили 33,9 млн.

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#Бизнес#Омск#Омская область#Сельское хозяйство#Строительство#Зерно#Омский район#Новости#Юлия Истомина#Продо
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