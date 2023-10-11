Омской компании «Продо зерно» одобрили строительство зерносушильного комплекса

Добавим, что учредителем «Продо зерно» является ООО «Продо Финанс», директором в декабре прошлого года стал Алексей Давыдов. По итогам 2022 года выручка компании достигла 851,4 млн рублей (+12%), а убытки организации при этом составили 33,9 млн.