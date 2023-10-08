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иллюстрация

Омская область заняла 4 место в Сибири по сельскому хозяйству

8 октября 2023, 05:48
Фото: 1MI
иллюстрация

Омские аграрии выпустили продукции на 128 млрд рублей

Регион стал 24 в стране по аграрным показателям.

Омскстат представил данные о производстве сельского хозяйства за прошлый год. Аграрии выпустили товара почти на 128 миллиардов рублей. Наш регион занял четвертое место по показателям в Сибири, 24 по стране.

Более 72 миллиардов пришлось на растениеводство, почти 55 миллиардов — на животноводство. Больший вклад внесли сельскохозяйственные организации — они произвели 47% от общего числа продукции.

В сравнении с 2021 годом выпуск увеличился на 0,4%, в частности прирост по животноводству — 3,2%.

8 октября в России отмечается день работников сельского хозяйства. Статистики представили тематические данные. В 2022-м с двух миллионов гектаров собрано почти три миллиона тонн зерна. А в этом году площадь посевов увеличилась на 127 тысяч гектаров.

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#Экономика#Омск#Омская область#Россия#Сельское хозяйство#Омскстат#Статистика#Новости#Сибирь
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