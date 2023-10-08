Омская область заняла 4 место в Сибири по сельскому хозяйству

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
Омскстат представил данные о производстве сельского хозяйства за прошлый год. Аграрии выпустили товара почти на 128 миллиардов рублей. Наш регион занял четвертое место по показателям в Сибири, 24 по стране.
Более 72 миллиардов пришлось на растениеводство, почти 55 миллиардов — на животноводство. Больший вклад внесли сельскохозяйственные организации — они произвели 47% от общего числа продукции.
В сравнении с 2021 годом выпуск увеличился на 0,4%, в частности прирост по животноводству — 3,2%.
8 октября в России отмечается день работников сельского хозяйства. Статистики представили тематические данные. В 2022-м с двух миллионов гектаров собрано почти три миллиона тонн зерна. А в этом году площадь посевов увеличилась на 127 тысяч гектаров.