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Омский район

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Ноябрь
Омич, задолжавший за алименты 1,8 млн рублей, спрятался в коробке от холодильника
6 ноября, 06:08
Октябрь
«По зову сердца». Омский муниципальный район отправил в ЛНР 8-й гуманитарный конвой
19 октября, 08:39
Глава Омского района посетил с рабочей поездкой Иртышское сельское поселение
11 октября, 10:45
Уходила добровольцем. На СВО погибла многодетная медсестра из Омского района
3 октября, 06:40
Витражи, хайтек и башни. Топ дорогих необычных коттеджей, продаваемых в Омске
1 октября, 03:10
Сентябрь
Сезон еще не закрыт. Омские грибники ведрами выносят из лесов вешенки
27 сентября, 08:50
«Непредвиденные» траты. Стройка гидроузла под Омском подорожала до 5,4 млрд рублей
10 сентября, 07:00
Август
Пропал без вести. В Омской области ищут 40-летнего мужчину
Отличительная особенность пропавшего — гипс на левой руке. Сообщить о возможном местоположении можно по телефонам 02 или 8 999 470 10 08.
13 августа, 04:44
Дома не затопит. В новом строящемся омском ЖК «Пушкино» появится «ливневка»
6 августа, 06:46
Трагедия на отдыхе. На водоеме в Омском районе утонул молодой человек
Мужчина отдыхал на озере с друзьями. В какой-то момент его потеряли из виду, но не придали этому значения.
2 августа, 04:17
В Омском районе мужчина перевернулся на вездеходе и умер
Авария случилась в одном из карьеров Омского района. Мужчина не справился с управлением.
2 августа, 03:07
Обращайтесь к другим. «Омскоблгаз» отказался работать с жителями Чернолучья
Жители «Соснового бора» обратились к специалистам с просьбой заключить договор на обслуживание. При этом в организации отказались выполнять свои прямые обязанности.
1 августа, 04:19
Ушел рыбачить и не вернулся. В Омской области уже три года разыскивают мужчину
Он отправился порыбачить на остров, где перестал выходить на связь. От омича нет никаких новостей уже три года.
1 августа, 03:15
Июль
До 15 млн рублей: в Омске отремонтируют фасад здания районной администрации
Сейчас все находится на стадии поиска подрядчика.
10 июля, 12:41
Июнь
«Эпопея продолжается 8 лет». Омичи из Ясной поляны требуют достроить обещанную школу
13 июня, 07:24
В курортной зоне. Участок в Омском районе продают под элитный коттеджный поселок
10 июня, 08:33
Подводя итоги. Омский муниципальный район отчитался о модернизации ЖКХ
6 июня, 14:01
Согласовали. В проект первого дома в омском ЖК «Пушкино» внесли корректировки
4 июня, 06:22
Май
Введено 46%. В 2024 году в Омской области построят 700 тысяч квадратных метров жилья
28 мая, 07:07
Принадлежала научному центру. Заброшку под Омском выставили на торги за 3 млн рублей
27 мая, 05:24

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