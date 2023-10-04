В Омске отремонтировали две из семи стел на въездах в город

В Омске на Черлакском и Исилькульском трактах отремонтировали въездные стелы. На Пушкинском, Тюкалинском, Красноярском, Сыропятском и Русско-Полянском трактах работы еще ведутся. Подробности сегодня, 4 октября, рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.