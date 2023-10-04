В Омске отремонтировали две из семи стел на въездах в город

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Published Сегодня, 06:57
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В Омске на Черлакском и Исилькульском трактах отремонтировали въездные стелы. На Пушкинском, Тюкалинском, Красноярском, Сыропятском и Русско-Полянском трактах работы еще ведутся. Подробности сегодня, 4 октября, рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Подрядчик заканчивает оклейку названия города светоотражающей пленкой. В рамках исполнения контракта на сумму 1,8 миллиона рублей специалисты подрядной организации ООО „Студия интерактивных технологий“ очистили конструкции, выполнили шлифовку и грунтовку поверхностей, нанесли специальную краску, заменили герб города», — сообщил градоначальник.
На работы предусмотрена гарантия — 2 года. На стелах также появится надпись «Город трудовой доблести».
Изначально ремонт конструкций на въездах в город планировали закончить до конца сентября. Ранее Город55 сообщал, что подрядчика удалось найти со второй попытки. Компания снизили начальную сумму торгов на 99 копеек.