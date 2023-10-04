Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

В Омске отремонтировали две из семи стел на въездах в город

В Омске отремонтировали две из семи стел на въездах в город

4 октября 2023, 06:57
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
Конструкции полностью готовы на Черлакском и Исилькульском трактах. Изначально работы планировалось закончить до конца сентября.

В Омске на Черлакском и Исилькульском трактах отремонтировали въездные стелы. На Пушкинском, Тюкалинском, Красноярском, Сыропятском и Русско-Полянском трактах работы еще ведутся. Подробности сегодня, 4 октября, рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Подрядчик заканчивает оклейку названия города светоотражающей пленкой. В рамках исполнения контракта на сумму 1,8 миллиона рублей специалисты подрядной организации ООО „Студия интерактивных технологий“ очистили конструкции, выполнили шлифовку и грунтовку поверхностей, нанесли специальную краску, заменили герб города», — сообщил градоначальник.

На работы предусмотрена гарантия — 2 года. На стелах также появится надпись «Город трудовой доблести».

Изначально ремонт конструкций на въездах в город планировали закончить до конца сентября. Ранее Город55 сообщал, что подрядчика удалось найти со второй попытки. Компания снизили начальную сумму торгов на 99 копеек.

Ремонт стел на въездах в Омск планируют закончить до конца сентября
Узнать подробнее
#Ремонт#Омск#Омская область#Мэр#Сергей Шелест#Евгений Игишев#Город трудовой доблести#Стела
Подпишитесь
Важно. Стало известно точное время включения сирен в Омской области
Вчера, 11:31
Руководитель аппарата мэра Омска Юрий Казаков стал заместителем Сергея Шелеста
Сегодня, 07:44
Дмитрий Павлов оформил на себя «Все платежи»
Сегодня, 07:05
Стало известно, сколько будет стоить отлов и содержание бездомных животных в Омске
Сегодня, 03:27
В омском аэропорту назвали самых опаздывающих авиаперевозчиков
Сегодня, 04:28
В Омске эвакуировали учеников из-за «минирования» школы
Сегодня, 08:07