В Омске утвердили дату отключения отопления

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В Омске утвердили дату окончания отопительного сезона. Батареи станут холодными с 13 мая. Постановление накануне, 8 мая, подписал мэр города Сергей Шелест.
В документе также согласован график отключения горячей воды и проведения ремонтных работ. Посмотреть, когда отключат воду, можно на сайте снабжающей организации по ссылке. Для этого необходимо вписать нужный адрес в поле для ввода.
«Начало отопительного периода 2024–2025 годов планируется с 1 октября 2024 года», — также говорится в постановлении.
Ранее жители Нововаршавского района пожаловались на преждевременное отключение отопления. Однако в администрации сообщили, что все прошло согласно нормативам.