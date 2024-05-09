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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:08

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В Омске утвердили дату отключения отопления

9 мая 2024, 07:06
Фото: 1MI
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Также в мэрии согласовали сроки начала следующего отопительного сезона.

В Омске утвердили дату окончания отопительного сезона. Батареи станут холодными с 13 мая. Постановление накануне, 8 мая, подписал мэр города Сергей Шелест.

В документе также согласован график отключения горячей воды и проведения ремонтных работ. Посмотреть, когда отключат воду, можно на сайте снабжающей организации по ссылке. Для этого необходимо вписать нужный адрес в поле для ввода.

«Начало отопительного периода 2024–2025 годов планируется с 1 октября 2024 года», — также говорится в постановлении.

Ранее жители Нововаршавского района пожаловались на преждевременное отключение отопления. Однако в администрации сообщили, что все прошло согласно нормативам.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Отопление#Горячая вода#Сергей Шелест#Ремонтные работы
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