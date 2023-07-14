Компания снизила цену на рубль и получила подряд на ремонт стел на въезде в Омск

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В Омске подвели итоги аукциона на ремонт стел на въезде в город. Заказчику — «Управлению дорожного хозяйства и благоустройства» — удалось найти подрядчика только со второй попытки.
На торги поступило две заявки. Победителем в итоге признали компанию, которая снизила начальную цену на 99 копеек. За ремонт стел на Исилькульском, Красноярском, Пушкинском, Русско-Полянском, Тюкалинском, Черлакском и Сыропятском трактах ей заплатят 1 798 678 рублей.
Контракт заключают с зарегистрированным в Омске обществом с ограниченной ответственностью «Студия интерактивных технологий». С момента основания фирмой владеет и руководит Александр Некрасов. По итогам прошлого года «Студия интерактивных технологий» получила выручку в 154,1 млн рублей (увеличилась на 26%), чистая прибыль при этом составила только 22 тысячи.
Госконтракты фирма Некрасова заключает с 2017 года. В 2023-м «Студия интерактивных технологий» уже получила один подряд от хозуправления правительства Омской области на сумму 10 тысяч рублей, а также миллионные контракты от МКУ «Управление муниципального хозяйства» в ЯНАО, МКУ «Управление организации строительства» в ЯНАО и МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» в ХМАО.
Напомним, что по условиям контракта с омским УДХБ «Студии интерактивных технологий» за 60 дней нужно помыть и покрасить все стелы, а также обновить надпись «Омск» и баннер с изображением городского герба.