Компания снизила цену на рубль и получила подряд на ремонт стел на въезде в Омск

Госконтракты фирма Некрасова заключает с 2017 года. В 2023-м «Студия интерактивных технологий» уже получила один подряд от хозуправления правительства Омской области на сумму 10 тысяч рублей, а также миллионные контракты от МКУ «Управление муниципального хозяйства» в ЯНАО, МКУ «Управление организации строительства» в ЯНАО и МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» в ХМАО.