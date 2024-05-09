Танцы африканцев, танки и четкий строй. Показываем, как в Омске прошел Парад Победы

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Published Сегодня, 08:27
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В четверг, 9 мая, ранним утром на Соборной площади собрались тысячи человек. Штормовое предупреждение и очень ветренная погода омичей не испугали. Традиционно очень многие с детьми, бабушками и дедушками предпочли вживую посмотреть парад, посвященный 79-й годовщине Великой Отечественной войны.
Открыла Парад Победы в Омске колонна с боевыми знаменами времен Великой Отечественной войны. С приветствием к войскам обратился начальник Омского гарнизона, командующий 33 Ракетной Армии гвардии генерал-лейтенант Владимир Квашин, который принял парад.
После поздравления, с которым к ветеранам войны, труженикам тыла, жителям и гостям Омской области обратился губернатор Виталий Хоценко, и прозвучавшего в исполнении военного оркестра гимна, последовал марш военной техники (всего 46 единиц).
Возглавил колонну военной техники знаменитый танк Т-34. Также омичи смогли увидеть советский легкий бронетранспортер БТР-40, мотоциклы М-72 и «Днепр», легковые автомобили ГАЗ-67, среднетоннажный грузовой автомобиль ЗИС-5, а также ГАЗ-АА, известный как «полуторка», армейские автомобили периода Второй мировой войны Виллис, легкий бронеавтомобиль БА-64, крупнотоннажный грузовой автомобиль ЗиЛ-157, боевую машину БМ-13, более известную как «Катюша».
Проехала по Соборной площади и современная техника, в частности гусеничные машины и боевые машины десанта.
Кстати, асфальт снова не выдержал такое количество тяжелой техники: после их проезда остались следы от гусениц.
После четким строем по Соборной площади прошли 22 парадных расчета. Среди них военнослужащие Росгвардии, службы судебных приставов, представители казачества, парадный расчет Омского института водного транспорта, кадеты Омского кадетского военного корпуса, офицеры и курсанты 242-го Учебного центра ВДВ, 33-й гвардейской ракетной армии, Омского автобронетанкового инженерного института, МВД России, юнармейцы.
Порадовали своим маршем и военнослужащие спецфакультета Омского автобронетанкового инженерного института из Центральноафриканской республики. Это первый набор военнослужащих ЦАР, которые прибыли на обучение в Омск.
А завершился торжественный парад традиционным исполнением композиции «День Победы». Для этого войска Омского гарнизона выстроились на передней площади и затянули песню.
Отметим, что когда парад завершился, омичей ждал еще один сюрприз от студентов из Центральноафриканской республики. Видео с ярким национальным танцем Город55 опубликовал в этом материале.
О других праздничных мероприятиях, которые для омичей организовали на 9 мая, редакция Города55 расскажет позже.