Танцы африканцев, танки и четкий строй. Показываем, как в Омске прошел Парад Победы

В четверг, 9 мая, ранним утром на Соборной площади собрались тысячи человек. Штормовое предупреждение и очень ветренная погода омичей не испугали. Традиционно очень многие с детьми, бабушками и дедушками предпочли вживую посмотреть парад, посвященный 79-й годовщине Великой Отечественной войны.