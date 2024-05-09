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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Парад Победы в Омске

Танцы африканцев, танки и четкий строй. Показываем, как в Омске прошел Парад Победы

9 мая 2024, 08:27
Фото: Юлия Истомина / Город55
Парад Победы в Омске

Парад Победы в Омске прошел с показом военной техники и танцами африканцев

Несмотря на ветренную погоду, посмотреть торжественное построение войск Омского гарнизона пришли тысячи омичей. Как это было — показываем и рассказываем в репортаже Города55.

В четверг, 9 мая, ранним утром на Соборной площади собрались тысячи человек. Штормовое предупреждение и очень ветренная погода омичей не испугали. Традиционно очень многие с детьми, бабушками и дедушками предпочли вживую посмотреть парад, посвященный 79-й годовщине Великой Отечественной войны.

В 9.30 утра техника уже была наготовеВ 9.30 утра техника уже была наготове
На Соборной площади выстроились парадные расчетыНа Соборной площади выстроились парадные расчеты
Считанные минуты до начала парадаСчитанные минуты до начала парада
Первые лица области заняли свои местаПервые лица области заняли свои места
В 9.30 утра техника уже была наготове
Фото: Юлия Истомина / Город55

Открыла Парад Победы в Омске колонна с боевыми знаменами времен Великой Отечественной войны. С приветствием к войскам обратился начальник Омского гарнизона, командующий 33 Ракетной Армии гвардии генерал-лейтенант Владимир Квашин, который принял парад.

Курсанты несут флагиКурсанты несут флаги
Начальник Омского гарнизона, командующий 33 Ракетной Армии гвардии генерал-лейтенант Владимир КвашинНачальник Омского гарнизона, командующий 33 Ракетной Армии гвардии генерал-лейтенант Владимир Квашин
Военный оркестрВоенный оркестр
Штандарты легендарных воинских соединений и частей, сформированных в годы войны на территории Омской областиШтандарты легендарных воинских соединений и частей, сформированных в годы войны на территории Омской области
Курсанты несут флаги
Фото: Юлия Истомина / Город55
Едет начальник Омского военного гарнизона
Видео: Юлия Истомина / Город55

После поздравления, с которым к ветеранам войны, труженикам тыла, жителям и гостям Омской области обратился губернатор Виталий Хоценко, и прозвучавшего в исполнении военного оркестра гимна, последовал марш военной техники (всего 46 единиц).

Возглавил колонну военной техники знаменитый танк Т-34. Также омичи смогли увидеть советский легкий бронетранспортер БТР-40, мотоциклы М-72 и «Днепр», легковые автомобили ГАЗ-67, среднетоннажный грузовой автомобиль ЗИС-5, а также ГАЗ-АА, известный как «полуторка», армейские автомобили периода Второй мировой войны Виллис, легкий бронеавтомобиль БА-64, крупнотоннажный грузовой автомобиль ЗиЛ-157, боевую машину БМ-13, более известную как «Катюша».

Проехала по Соборной площади и современная техника, в частности гусеничные машины и боевые машины десанта.

По Соборной площади проехала колонна военной техникиПо Соборной площади проехала колонна военной техники
По Соборной площади проехала колонна военной техникиПо Соборной площади проехала колонна военной техники
По Соборной площади проехала колонна военной техникиПо Соборной площади проехала колонна военной техники
По Соборной площади проехала колонна военной техникиПо Соборной площади проехала колонна военной техники
По Соборной площади проехала колонна военной техникиПо Соборной площади проехала колонна военной техники
По Соборной площади проехала колонна военной техникиПо Соборной площади проехала колонна военной техники
По Соборной площади проехала колонна военной техникиПо Соборной площади проехала колонна военной техники
По Соборной площади проехала колонна военной техникиПо Соборной площади проехала колонна военной техники
По Соборной площади проехала колонна военной техникиПо Соборной площади проехала колонна военной техники
По Соборной площади проехала колонна военной техникиПо Соборной площади проехала колонна военной техники
По Соборной площади проехала колонна военной техники
Фото: Юлия Истомина / Город55

Кстати, асфальт снова не выдержал такое количество тяжелой техники: после их проезда остались следы от гусениц.

Военная техника на Соборной площади
Видео: Юлия Истомина / Город55

После четким строем по Соборной площади прошли 22 парадных расчета. Среди них военнослужащие Росгвардии, службы судебных приставов, представители казачества, парадный расчет Омского института водного транспорта, кадеты Омского кадетского военного корпуса, офицеры и курсанты 242-го Учебного центра ВДВ, 33-й гвардейской ракетной армии, Омского автобронетанкового инженерного института, МВД России, юнармейцы.

Парадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шагПарадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шаг
Парадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шагПарадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шаг
Парадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шагПарадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шаг
Парадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шагПарадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шаг
Парадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шагПарадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шаг
Парадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шагПарадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шаг
Парадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шагПарадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шаг
Парадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шагПарадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шаг
Парадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шагПарадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шаг
Парадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шагПарадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шаг
Парадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шагПарадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шаг
Парадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шагПарадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шаг
Парадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шагПарадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шаг
Парадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шагПарадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шаг
Парадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шагПарадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шаг
Парадные расчеты продемонстрировали слаженность и стройный шаг
Фото: Юлия Истомина / Город55

Порадовали своим маршем и военнослужащие спецфакультета Омского автобронетанкового инженерного института из Центральноафриканской республики. Это первый набор военнослужащих ЦАР, которые прибыли на обучение в Омск.

Военнослужащие из Центральноафриканской республики
Видео: Юлия Истомина / Город55

А завершился торжественный парад традиционным исполнением композиции «День Победы». Для этого войска Омского гарнизона выстроились на передней площади и затянули песню.

Песня «День Победы»
Видео: Юлия Истомина / Город55

Отметим, что когда парад завершился, омичей ждал еще один сюрприз от студентов из Центральноафриканской республики. Видео с ярким национальным танцем Город55 опубликовал в этом материале.

О других праздничных мероприятиях, которые для омичей организовали на 9 мая, редакция Города55 расскажет позже.

Африканские студенты в Омске исполнили национальной танец после Парада Победы
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#Юлия Истомина#Общество#Видео#Омск#Праздники#День Победы#Новости#Парад#Фоторепортаж#9 мая#Соборная площадь#Парад Победы#День Победы 9 Мая
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