Ремонт стел на въездах в Омск планируют закончить до конца сентября

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Ремонт въездных стел в Омске планируют закончить до конца сентября. Рабочие очищают краску, наносят специальную антикоррозийную смесь и грунт. После подготовительных работ предстоит покрасит стелы и заменить баннеры. Подробности рассказал сегодня, 22 августа, мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«В финале на отреставрированных стелах, расположенных на Пушкинском, Исилькульском, Тюкалинском, Красноярском, Черлакском, Сыропятском и Русско-Полянском трактах, появится надпись: „Город трудовой доблести“», — сообщил градоначальник.
Работы на стелах ведет подрядчик «Студия интерактивных технологий». Стоимость контракта составляет 1 798 678 рублей. Ранее Город55 сообщал, что подрядчика удалось найти со второй попытки. Компания снизили начальную сумму торгов на 99 копеек.