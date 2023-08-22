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Ремонт стел на въездах в Омск планируют закончить до конца сентября

Ремонт стел на въездах в Омск планируют закончить до конца сентября

22 августа 2023, 09:12
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
На конструкциях появится надпись «Город трудовой доблести».

Ремонт въездных стел в Омске планируют закончить до конца сентября. Рабочие очищают краску, наносят специальную антикоррозийную смесь и грунт. После подготовительных работ предстоит покрасит стелы и заменить баннеры. Подробности рассказал сегодня, 22 августа, мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«В финале на отреставрированных стелах, расположенных на Пушкинском, Исилькульском, Тюкалинском, Красноярском, Черлакском, Сыропятском и Русско-Полянском трактах, появится надпись: „Город трудовой доблести“», — сообщил градоначальник.

Работы на стелах ведет подрядчик «Студия интерактивных технологий». Стоимость контракта составляет 1 798 678 рублей. Ранее Город55 сообщал, что подрядчика удалось найти со второй попытки. Компания снизили начальную сумму торгов на 99 копеек.

Компания снизила цену на рубль и получила подряд на ремонт стел на въезде в Омск
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#Город#Ремонт#Омск#Омская область#Сергей шелест#Евгений Игишев#Стела
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