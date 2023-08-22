Ремонт стел на въездах в Омск планируют закончить до конца сентября

Ремонт въездных стел в Омске планируют закончить до конца сентября. Рабочие очищают краску, наносят специальную антикоррозийную смесь и грунт. После подготовительных работ предстоит покрасит стелы и заменить баннеры. Подробности рассказал сегодня, 22 августа, мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.