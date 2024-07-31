В Советском округе Омска отреставрируют стелу в сквере 70-летия Победы

На реставрацию стелы «Вечной славы», расположенную в сквере на улице Заозерной, планируется потратить 4,5 млн рублей, подрядчик уже приступил к выполнению работ.