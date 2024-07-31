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Стела

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В Омске хотят установить стелу «ЖИВИ» в честь пропавших детей
31 июля, 07:25
В Советском округе Омска отреставрируют стелу в сквере 70-летия Победы
На реставрацию стелы «Вечной славы», расположенную в сквере на улице Заозерной, планируется потратить 4,5 млн рублей, подрядчик уже приступил к выполнению работ.
17 июля, 08:29
Ремонт за 34 млн. Напротив омского политеха планируют благоустроить сквер
20 февраля, 08:50
2023
Ремонт стел на въездах в Омск планируют закончить до конца сентября
На конструкциях появится надпись «Город трудовой доблести».
22 августа 2023, 09:12
Ни один подрядчик не захотел ремонтировать стелы на въезде в Омск
Начальная стоимость аукциона составляла 1,798 млн рублей.
3 июля 2023, 08:25
«Город трудовой доблести». На стелах при въезде в Омск появятся новые надписи
Омск носит звание «Города трудовой доблести» с 2020 года.
7 июня 2023, 05:43

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