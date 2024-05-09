«Вывезли собачек, кошек». Что происходит в затопленном районе Омской области

В Усть-Ишимском районе продолжают бороться с паводком. Под водой остаются село Слободчики и деревня Ашеваны. Подробности накануне, 8 мая, в своем телеграм-канале рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко. В настоящее время в Усть-Ишиме укрепляют дамбу, чтобы сдержать воду.