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Потоп в селе Ашеваны

«Вывезли собачек, кошек». Что происходит в затопленном районе Омской области

9 мая 2024, 02:52
Фото: Предоставлено Городу55
Потоп в селе Ашеваны

В затопленном районе Омской области продолжили эвакуацию из-за потопа

Местных жителей отправляют в пункты временного размещения.

В Усть-Ишимском районе продолжают бороться с паводком. Под водой остаются село Слободчики и деревня Ашеваны. Подробности накануне, 8 мая, в своем телеграм-канале рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко. В настоящее время в Усть-Ишиме укрепляют дамбу, чтобы сдержать воду.

«Уровень воды растет. И нужно работы продолжать. Насыпь наращивают местные жители, сотрудники наших коммунальных предприятий, спасатели и МЧС, а также студенческие отряды», — сообщил Хоценко.

Местных жителей эвакуируют из затопленных населенных пунктов. Сельчан привозят на катерах к автобусам и отправляют в пункты временного размещения.

«Вывезли собачек, кошек. Кормят нормально. Претензий нет, вообще отлично», — рассказали эвакуированные жители.
Потоп в селе Ашеваны
Видео: Предоставлено Городу55

Вода в деревню Ашеваны пришла сутки назад. Ранее в МЧС рассказали, как борются с паводком. Уровень реки Ишим вчера, 8 мая, превышал 15 метров.

Уровень реки Ишим достиг 15 метров. В Омской области затопило новые территории
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#Евгений Игишев#Общество#Видео#Омская область#Эвакуация#Губернатор#Паводок#МЧС#Животные#Автобусы#Дамба#Усть-Ишимский район#Виталий Хоценко#Насыпь
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