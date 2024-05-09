«Вывезли собачек, кошек». Что происходит в затопленном районе Омской области

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В Усть-Ишимском районе продолжают бороться с паводком. Под водой остаются село Слободчики и деревня Ашеваны. Подробности накануне, 8 мая, в своем телеграм-канале рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко. В настоящее время в Усть-Ишиме укрепляют дамбу, чтобы сдержать воду.
«Уровень воды растет. И нужно работы продолжать. Насыпь наращивают местные жители, сотрудники наших коммунальных предприятий, спасатели и МЧС, а также студенческие отряды», — сообщил Хоценко.
Местных жителей эвакуируют из затопленных населенных пунктов. Сельчан привозят на катерах к автобусам и отправляют в пункты временного размещения.
«Вывезли собачек, кошек. Кормят нормально. Претензий нет, вообще отлично», — рассказали эвакуированные жители.
Вода в деревню Ашеваны пришла сутки назад. Ранее в МЧС рассказали, как борются с паводком. Уровень реки Ишим вчера, 8 мая, превышал 15 метров.