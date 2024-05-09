Это радость со слезами на глазах. В Омске прошел Парад Победы

Сегодня, 9 мая, в Омске на Соборной площади состоялся Парад Победы. Посмотреть на торжественное построение пришли тысячи жителей города. По площади прошли парадные расчеты подразделений воинских частей Омского гарнизона, офицеров и курсантов военно-учебных заведений.