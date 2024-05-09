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Published Сегодня, 05:39

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Updated Сегодня, 05:41

В Омске на Соборной площади прошел Парад Победы

Это радость со слезами на глазах. В Омске прошел Парад Победы

9 мая 2024, 05:39
Фото: Юлия Истомина / Город55

В Омске на Соборной площади прошел Парад Победы

Военнослужащие частей Омского гарнизона продемонстрировали строевую выправку. Также по площади прошла колонна военной техники.

Сегодня, 9 мая, в Омске на Соборной площади состоялся Парад Победы. Посмотреть на торжественное построение пришли тысячи жителей города. По площади прошли парадные расчеты подразделений воинских частей Омского гарнизона, офицеров и курсантов военно-учебных заведений.

Колонну военной автобронетехники по традиции возглавил легендарный танк Т-34. В составе также проехали советские мотоциклы, «Катюша», бронетранспортеры, боевая машина десанта, тяжелая гусеничная техника и другие машины.

Видео: Юлия Истомина / Город55

Завершился парад исполнением песни «День Победы».

Видео: Юлия Истомина / Город55
Репетиция парада. Центральную часть Омска заполонила военная техника
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#Евгений Игишев#Общество#Видео#Омск#Соборная площадь#Парад Победы#Воинские части#Офицеры
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