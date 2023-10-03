В Омске за 22,5 млн продают две заправки обанкротившейся московской компании

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Конкурсный управляющий разорившегося акционерного общества «СГ-Трейдинг» объявил повторные торги на здания и земельные участки предприятия в рамках реализации имущества банкрота.
На территории Омска на продажу выставили две автомобильные газозаправочные станции. За 21,2 млн рублей предлагается АЗС по адресу Волгоградская, 58 на Левобережье. В эту стоимость входит земельный участок с кадастровым номером 55:36:100908:8 площадью 9420 кв. м и единый недвижимый комплекс. Вторая АЗС находится по улице Губкина, 21/1 в Советском округе. Ее стоимость составляет 1,39 млн рублей.
Заявки от участников будут ждать до 7 октября. Подвести итоги торгов планируют 12 октября. В качестве задатка участникам нужно будет внести 10% от начальной цены продажи имущества.
Несостоятельным акционерное общество из Москвы, специализирующееся на розничной торговле моторным топливом, признали в ноябре 2021 года. В феврале 2023 года конкурсным управляющим стала Елена Решетняк.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о дефиците топлива на АЗС. На прошлой неделе после увеличения количества бензовозов, которые снабжают заправки топливом, ситуацию удалось стабилизировать.