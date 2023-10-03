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Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

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В Омске за 22,5 млн продают две заправки обанкротившейся московской компании

3 октября 2023, 07:29
Фото: Midjourney
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АЗС находятся в Кировском и Советском округах.

Конкурсный управляющий разорившегося акционерного общества «СГ-Трейдинг» объявил повторные торги на здания и земельные участки предприятия в рамках реализации имущества банкрота.

На территории Омска на продажу выставили две автомобильные газозаправочные станции. За 21,2 млн рублей предлагается АЗС по адресу Волгоградская, 58 на Левобережье. В эту стоимость входит земельный участок с кадастровым номером 55:36:100908:8 площадью 9420 кв. м и единый недвижимый комплекс. Вторая АЗС находится по улице Губкина, 21/1 в Советском округе. Ее стоимость составляет 1,39 млн рублей.

Заявки от участников будут ждать до 7 октября. Подвести итоги торгов планируют 12 октября. В качестве задатка участникам нужно будет внести 10% от начальной цены продажи имущества.

Несостоятельным акционерное общество из Москвы, специализирующееся на розничной торговле моторным топливом, признали в ноябре 2021 года. В феврале 2023 года конкурсным управляющим стала Елена Решетняк.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о дефиците топлива на АЗС. На прошлой неделе после увеличения количества бензовозов, которые снабжают заправки топливом, ситуацию удалось стабилизировать.

«Лично проверял». В Омской области решили проблему с дефицитом топлива на АЗС
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#Бизнес#Омск#Торги#Банкротство#Новости#Заправка#Азс#Банкрот#Юлия Истомина
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