В Омске за 22,5 млн продают две заправки обанкротившейся московской компании

На территории Омска на продажу выставили две автомобильные газозаправочные станции. За 21,2 млн рублей предлагается АЗС по адресу Волгоградская, 58 на Левобережье. В эту стоимость входит земельный участок с кадастровым номером 55:36:100908:8 площадью 9420 кв. м и единый недвижимый комплекс. Вторая АЗС находится по улице Губкина, 21/1 в Советском округе. Ее стоимость составляет 1,39 млн рублей.