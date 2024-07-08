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Заправка

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АЗС «Топлайн» превращает каждую покупку в шанс на миллион
8 июля, 07:30
Омская сеть АЗС «Топлайн» закрывает свои филиалы в Новосибирске
Несколько из заправок уже прекратили работу, еще три должны закрыться до 4 апреля.
1 марта, 13:20
2023
Отсутствие отопления, взрыв на заправке и подрыв поезда. Омск сегодня
9 декабря 2023, 13:45
Сильный хлопок. В Омске взорвалась заправка «Топлайн»
Хлопок произошел в помещении диспетчерской.
9 декабря 2023, 10:49
Газ и топливо. Рассказываем, сколько заправок в Омской области
Всего в регионе работало 352 автозаправочных станции.
15 октября 2023, 05:07
До устранения нарушений. В Омске приостановили работу опасной АГЗС
Заправка находится на улице 1-я Заводская.
15 августа 2023, 06:31
«Гигантские коробки». В Омске отдают землю под строительство складов и заправки
8 августа 2023, 05:54
Омской компании «АГЗС» одобрили строительство новой заправки на Левобережье
2 августа 2023, 09:59
Взрывоопасный бизнес. Омские полицейские «накрыли» нелегальную газовую заправку
Услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья.
26 июля 2023, 10:05
Люди ждут жилье, попадают в розыск и строят заправки. Омск сегодня
4 февраля 2023, 14:23
2022
Мелочь, а приятно. В Омске в третий раз за две недели упали цены на бензин
Цены снизились на несколько копеек.
2 июля 2022, 04:23

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