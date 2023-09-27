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Posted Сегодня, 04:20

Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

иллюстрация

«Лично проверял». В Омской области решили проблему с дефицитом топлива на АЗС

27 сентября 2023, 04:20
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области решили проблему с дефицитом топлива на АЗС

Автомобилисты могут спокойно пользоваться как бензином, так и дизелем.

Глава минэнерго Омской области Владимир Шнипко рассказал, как удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом топлива в регионе. По его информации, теперь на местных АЗС все в порядке.

Проблема возникла на прошлой неделе. В правительстве Омской области отреагировали, рассказав об увеличении количества бензовозов, которые снабжают заправочные станции топливом. Также были организованы переговоры с поставщиками.

«Мониторили ситуацию в ежедневном режиме, лично проверял наличие топлива на различных АЗС», — написал министр в своем телеграм-канале.

Теперь, как уточнил Шнипко, бензин и дизельное топливо на станциях региона в достатке. Если ситуация на одной из заправок так и не разрешилась, то автомобилистам нужно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу министерства энергетики и ЖКК Омской области по телефону 35-78-06.

Из-за дефицита топлива на АЗС в Омской области увеличат число бензовозов
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#Омск#Омская область#Бензин#Новости#Топливо#Дефицит#Азс#Владимир Шнипко#Дизель#Алина Ясинская
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