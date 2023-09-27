«Лично проверял». В Омской области решили проблему с дефицитом топлива на АЗС

Теперь, как уточнил Шнипко, бензин и дизельное топливо на станциях региона в достатке. Если ситуация на одной из заправок так и не разрешилась, то автомобилистам нужно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу министерства энергетики и ЖКК Омской области по телефону 35-78-06.