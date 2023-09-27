«Лично проверял». В Омской области решили проблему с дефицитом топлива на АЗС

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Глава минэнерго Омской области Владимир Шнипко рассказал, как удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом топлива в регионе. По его информации, теперь на местных АЗС все в порядке.
Проблема возникла на прошлой неделе. В правительстве Омской области отреагировали, рассказав об увеличении количества бензовозов, которые снабжают заправочные станции топливом. Также были организованы переговоры с поставщиками.
«Мониторили ситуацию в ежедневном режиме, лично проверял наличие топлива на различных АЗС», — написал министр в своем телеграм-канале.
Теперь, как уточнил Шнипко, бензин и дизельное топливо на станциях региона в достатке. Если ситуация на одной из заправок так и не разрешилась, то автомобилистам нужно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу министерства энергетики и ЖКК Омской области по телефону 35-78-06.