Пассажирке автобуса из Омска выплатят 400 тысяч за перелом ноги

Несчастный случай произошел в сентябре прошлого года. Женщина не удержалась во время резкого торможения и упала. У омички диагностировали перелом бедренной кости.

Омское «Пассажирское предприятие № 8» выплатит 400 тысяч рублей 62-летней пассажирке за перелом ноги, сообщили сегодня, 29 сентября, в пресс-службе региональной прокуратуры. Несчастный случай произошел 26 сентября прошлого года. Женщина зашла в автобус и не удержалась из-за резкого торможения. Пассажирка упала и сломала бедренную кость. «В связи с преклонным возрастом пострадавшей, неудовлетворительным состоянием ее здоровья прокурор города Омска Павел Попов направил в суд исковое заявление о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда», — сообщили в прокуратуре. Суд удовлетворил требования. Женщине будет выплачена компенсация в размере 400 тысяч рублей. Ранее Город55 рассказывал, что 84-летней пенсионерке из Омска выплатили 200 тысяч рублей. Женщина упала в трамвае и получила травму. Омская пенсионерка упала в трамвае и отсудила у перевозчика 200 000 рублей Узнать подробнее