Пассажирке автобуса из Омска выплатят 400 тысяч за перелом ноги

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Омское «Пассажирское предприятие № 8» выплатит 400 тысяч рублей 62-летней пассажирке за перелом ноги, сообщили сегодня, 29 сентября, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Несчастный случай произошел 26 сентября прошлого года. Женщина зашла в автобус и не удержалась из-за резкого торможения. Пассажирка упала и сломала бедренную кость.
«В связи с преклонным возрастом пострадавшей, неудовлетворительным состоянием ее здоровья прокурор города Омска Павел Попов направил в суд исковое заявление о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда», — сообщили в прокуратуре.
Суд удовлетворил требования. Женщине будет выплачена компенсация в размере 400 тысяч рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что 84-летней пенсионерке из Омска выплатили 200 тысяч рублей. Женщина упала в трамвае и получила травму.