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Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 06:07

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Пассажирке автобуса из Омска выплатят 400 тысяч за перелом ноги

29 сентября 2023, 06:05
Фото: 1MI
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Несчастный случай произошел в сентябре прошлого года. Женщина не удержалась во время резкого торможения и упала. У омички диагностировали перелом бедренной кости.

Омское «Пассажирское предприятие № 8» выплатит 400 тысяч рублей 62-летней пассажирке за перелом ноги, сообщили сегодня, 29 сентября, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Несчастный случай произошел 26 сентября прошлого года. Женщина зашла в автобус и не удержалась из-за резкого торможения. Пассажирка упала и сломала бедренную кость.

«В связи с преклонным возрастом пострадавшей, неудовлетворительным состоянием ее здоровья прокурор города Омска Павел Попов направил в суд исковое заявление о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда», — сообщили в прокуратуре.

Суд удовлетворил требования. Женщине будет выплачена компенсация в размере 400 тысяч рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что 84-летней пенсионерке из Омска выплатили 200 тысяч рублей. Женщина упала в трамвае и получила травму.

Омская пенсионерка упала в трамвае и отсудила у перевозчика 200 000 рублей
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#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Травма#Автобус#Компенсация#Пассажир#Евгений Игишев
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