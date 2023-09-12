Омская пенсионерка упала в трамвае и отсудила у перевозчика 200 000 рублей

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Прокуратура установила, что 20 августа 2021 года 84-летняя омичка зашла в трамвай на остановке «Котельникова». Женщина хотела занять пассажирское место, однако до того, как она это сделала, водитель начал движение. Пенсионерка не удержалась за поручень и упала на бок.
В результате падения она получила повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.
В интересах омички прокурор города обратился в суд с иском по делу. После разбирательства суд обязал МП «Электрический транспорт» выплатить пенсионерке 200 000 рублей в качестве компенсации за причинение морального вреда.