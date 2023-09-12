Омская пенсионерка упала в трамвае и отсудила у перевозчика 200 000 рублей

Прокуратура установила, что 20 августа 2021 года 84-летняя омичка зашла в трамвай на остановке «Котельникова». Женщина хотела занять пассажирское место, однако до того, как она это сделала, водитель начал движение. Пенсионерка не удержалась за поручень и упала на бок.