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Омская пенсионерка упала в трамвае и отсудила у перевозчика 200 000 рублей

Омская пенсионерка упала в трамвае и отсудила у перевозчика 200 000 рублей

12 сентября 2023, 08:46
Фото: 1MI
Гражданское дело по иску прокуратуры рассмотрел Первомайский районный суд города Омска.

Прокуратура установила, что 20 августа 2021 года 84-летняя омичка зашла в трамвай на остановке «Котельникова». Женщина хотела занять пассажирское место, однако до того, как она это сделала, водитель начал движение. Пенсионерка не удержалась за поручень и упала на бок.

В результате падения она получила повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

В интересах омички прокурор города обратился в суд с иском по делу. После разбирательства суд обязал МП «Электрический транспорт» выплатить пенсионерке 200 000 рублей в качестве компенсации за причинение морального вреда.

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