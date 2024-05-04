Паводок наступает. Омичей предупредили об ограничении движения на трассе Тюмень-Омск

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В пресс-службе омской полиции предупредили омичей о том, что на трассе Тюмень — Омск будет ограничено движение. Причиной этого стало введение режима чрезвычайной ситуации в Тюменской области. Из-за этого большегрузы не смогут проехать по 426-му, 491-му и 579-му километрам трассы.
Ограничения будут действовать:
Однако это правило не относится к автомобилям, которые используются для обеспечения жизнедеятельности региона и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Напомним, что в конце апреля недалеко от села Абатское на федеральной трассе Тюмень — Омск была обнаружена протечка. Дорожные рабочие и спасатели всю ночь укрепляли участок дороги и дамбу. Водителей попросили воздержаться от поездок по этой трассе. Уровень воды в реке Ишим у села Абатское достиг рекордного значения, зафиксированного в 2017 году — 1159 см, что на 11 см больше, чем в 2017 году.