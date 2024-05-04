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Published Сегодня, 04:18

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иллюстрация

Паводок наступает. Омичей предупредили об ограничении движения на трассе Тюмень-Омск

4 мая 2024, 04:18
Фото: Город55
иллюстрация

На трассе Тюмень-Омск ограничили движение из-за паводка

Пресс-служба омской полиции предупредила омичей о том, что на трассе Тюмень — Омск будет ограничено движение. Причина — режим чрезвычайной ситуации в Тюменской области, из-за чего большегрузы не смогут проехать по 426, 491 и 579 км трассы.

В пресс-службе омской полиции предупредили омичей о том, что на трассе Тюмень — Омск будет ограничено движение. Причиной этого стало введение режима чрезвычайной ситуации в Тюменской области. Из-за этого большегрузы не смогут проехать по 426-му, 491-му и 579-му километрам трассы.

Ограничения будут действовать:

  • с 09:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 13:00;
  • с 15:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 19:00.

Однако это правило не относится к автомобилям, которые используются для обеспечения жизнедеятельности региона и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что в конце апреля недалеко от села Абатское на федеральной трассе Тюмень — Омск была обнаружена протечка. Дорожные рабочие и спасатели всю ночь укрепляли участок дороги и дамбу. Водителей попросили воздержаться от поездок по этой трассе. Уровень воды в реке Ишим у села Абатское достиг рекордного значения, зафиксированного в 2017 году — 1159 см, что на 11 см больше, чем в 2017 году.

Движение опасно. На трассе Тюмень-Омск снова ограничили проезд большегрузов
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