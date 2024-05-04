Паводок наступает. Омичей предупредили об ограничении движения на трассе Тюмень-Омск

Напомним, что в конце апреля недалеко от села Абатское на федеральной трассе Тюмень — Омск была обнаружена протечка. Дорожные рабочие и спасатели всю ночь укрепляли участок дороги и дамбу. Водителей попросили воздержаться от поездок по этой трассе. Уровень воды в реке Ишим у села Абатское достиг рекордного значения, зафиксированного в 2017 году — 1159 см, что на 11 см больше, чем в 2017 году.