Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Метромост в Омске

На уборку омского метромоста в 2024 году потратят 25 млн рублей

29 сентября 2023, 06:40
Фото: Город55
Метромост в Омске
К работе подрядчику следует приступить 1 января 2024 года.

«Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» ищет подрядчика, который займется в следующем году зимним и летним содержанием омского метромоста и транспортной развязки на левобережном подходе к мосту. Компании за работу готовы заплатить 25,034 млн рублей.

По условиям контракта, выполнять обязанности подрядчик должен с 1 января по 24 декабря 2024 года. Зимой нужно очищать дороги и обочину от снега, обрабатывать их противогололедными материалами, чистить автобусные остановки, ограждения, тротуары и пешеходные дорожки.

В летнее содержание входит очистка от мусора и посторонних предметов проезжей части, ее поливка, устранение выбоин, трещин и других повреждений, уборка пыли с дороги и тротуаров, наклеивание и замена светоотражающих элементов на ограждениях, уборка остановок. Заявки от компаний принимают до 6 октября.

Отметим, что в прошлом году контракт на сумму 23,9 млн рублей на выполнение аналогичных работ по содержанию метромоста выиграла тюменская компания «СтройСервис». 19 сентября в фирме сменился учредитель: вместо Эдуарда Боева им стал Рустам Шарафутдинов. Предпринимателю также принадлежит зарегистрированное в Мурманской области ООО «К-Инвест».

Ранее Город55 сообщал, кому в 2024 году доверили охранять от терроризма метромост. За 16,3 млн рублей охраной займется «Подразделение транспортной безопасности „Рубикон“» из Кургана.

Без изменений. Охраной омского метромоста от терроризма займется курганская фирма
Узнать подробнее
#Общество#Дороги#Омск#Уборка#Подрядчик#Госзакупки#Новости#Метромост#Юлия Истомина#Содержание дорог
Подпишитесь
Эвакуация в Марьяновку. В Омске пройдет тренировка по гражданской обороне
Сегодня, 05:38
В Генштабе рассказали, что у них нет планов по дополнительной мобилизации
Сегодня, 06:27
«Перелазят через забор». В Омской области дети ходят в школу по проезжей части
Вчера, 11:44
Самой пожилой жительнице Омской области исполнилось в этом году 107 лет
Сегодня, 06:29
Третья очередь. «Бруснике» одобрили проект строительства еще одной многоэтажки
Сегодня, 04:49
С омского депобразования взыщут 80 тысяч за увольнение директора школы в Амуре-2
Сегодня, 05:03