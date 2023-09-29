На уборку омского метромоста в 2024 году потратят 25 млн рублей

В летнее содержание входит очистка от мусора и посторонних предметов проезжей части, ее поливка, устранение выбоин, трещин и других повреждений, уборка пыли с дороги и тротуаров, наклеивание и замена светоотражающих элементов на ограждениях, уборка остановок. Заявки от компаний принимают до 6 октября.