На уборку омского метромоста в 2024 году потратят 25 млн рублей

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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«Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» ищет подрядчика, который займется в следующем году зимним и летним содержанием омского метромоста и транспортной развязки на левобережном подходе к мосту. Компании за работу готовы заплатить 25,034 млн рублей.
По условиям контракта, выполнять обязанности подрядчик должен с 1 января по 24 декабря 2024 года. Зимой нужно очищать дороги и обочину от снега, обрабатывать их противогололедными материалами, чистить автобусные остановки, ограждения, тротуары и пешеходные дорожки.
В летнее содержание входит очистка от мусора и посторонних предметов проезжей части, ее поливка, устранение выбоин, трещин и других повреждений, уборка пыли с дороги и тротуаров, наклеивание и замена светоотражающих элементов на ограждениях, уборка остановок. Заявки от компаний принимают до 6 октября.
Отметим, что в прошлом году контракт на сумму 23,9 млн рублей на выполнение аналогичных работ по содержанию метромоста выиграла тюменская компания «СтройСервис». 19 сентября в фирме сменился учредитель: вместо Эдуарда Боева им стал Рустам Шарафутдинов. Предпринимателю также принадлежит зарегистрированное в Мурманской области ООО «К-Инвест».
Ранее Город55 сообщал, кому в 2024 году доверили охранять от терроризма метромост. За 16,3 млн рублей охраной займется «Подразделение транспортной безопасности „Рубикон“» из Кургана.