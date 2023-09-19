Без изменений. Охраной омского метромоста от терроризма займется курганская фирма

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В Омске подвели итоги торгов на выполнение услуги по защите метромоста и его эстакады от противоправных посягательств и террористических угроз. Участниками аукциона стали две компании, предложившие одинаковую цену — 16 319 696,27 рублей, то есть начальную цену они снизили на 0,5%.
Тем не менее, контракт «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» заключило с зарегистрированным в Кургане «Подразделением транспортной безопасности „Рубикон“». Именно эта компания охраняет метромост в 2023 году и продолжит заниматься этим в следующем году.
По условиям контракта, курганцы должны приступить к работе 1 января 2024 года и заступать на смены ежедневно до 24 декабря 2024 года. Сутки дежурства обойдутся в 45,4 тысяч рублей. Подрядчику предстоит наблюдать за всеми машинами и пешеходами возле моста и реагировать в случае ЧС, пресекать акты вандализма, в период навигации — контролировать работу судоходных огней.
У сотрудников подразделения транспортной безопасности с собой будут резиновые палки, наручники, электрошокеры, средства принудительной остановки транспорта, защитные жилеты и средства досмотра.
Отметим, что владеют «Подразделением транспортной безопасности „Рубикон“» Вячеслав Хмелев и Евгений Троицкий. В прошлом году выручка компании выросла на 106% до 28,9 млн рублей.