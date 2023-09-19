Без изменений. Охраной омского метромоста от терроризма займется курганская фирма

Тем не менее, контракт «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» заключило с зарегистрированным в Кургане «Подразделением транспортной безопасности „Рубикон“». Именно эта компания охраняет метромост в 2023 году и продолжит заниматься этим в следующем году.