Четыре муниципальные бани в отдаленных районах Омска решили сдать в аренду

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
МУП г. Омска «Банное хозяйство» снова объявило торги по аренде зданий бань, для которых ранее не удалось найти арендаторов. Все бани находятся в отдаленных районах города — Береговом, Порт-Артуре, Входном и Крутой Горке.
Дороже всего обойдется аренда здания бани №17 по улице Войкова, 2. За помещения общей площадью 882,9 кв. м ежемесячно придется платить минимум 193 тысячи рублей. За двухэтажное здание бани №9 общей площадью 613,5 кв. м по улице Иртышская, 2А ежемесячный платеж составит 61,8 тысяч рублей.
Баня площадью 289,3 кв. м по адресу микрорайон Входной, д. 13/42 сдается в аренду за 30,6 тысяч в месяц. Дешевле всего обойдется аренда одноэтажной бани №4 площадью 215,7 кв. м по улице Российская, 2 — 23,3 тысячи рублей ежемесячно.
Отметим, что все здания, кроме бани №9, построили в 1960-е годы. Договоры аренды омский МУП собирается заключить на пять лет. Победителей аукциона объявят 17 октября.
Ранее Город55 рассказывал, кто уже согласился арендовать другие муниципальные бани. Объекты между собой разделили «Сибирская проектная компания» из Омска и ООО «Канта» из Москвы.