Омичи и москвичи. МУП «Банное хозяйство» нашел арендаторов для городских бань

Четыре бани будет снимать московская компания «Канта». За здание площадью 426,5 кв. м по улице Краснознаменная, 1Б фирме предстоит ежемесячно платить 73,9 тысяч рублей, за баню площадью 289,3 кв. м в микрорайоне Входной, 13/42 — 30,6 тысяч, здание площадью 383,8 кв. м на Вокральной, 8/1 — 67,1 тысячу, трехэтажную баню площадью 914,6 кв. м на Молодогвардейской, 1 — 216,2 тысячи. То есть за пять лет аренды МУП «Банное хозяйство» получит от москвичей 23,2 млн рублей.