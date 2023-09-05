Омичи и москвичи. МУП «Банное хозяйство» нашел арендаторов для городских бань

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
Муниципальное унитарное предприятие г. Омска «Банное хозяйство» подвело итоги торгов по аренде зданий бань, расположенных в Центральном, Ленинском, Советском и Октябрьском округах. Торги не вызвали особого ажиотажа. В итоге для нескольких бань — №4 по улице Российская, 2 в Крутой Горке, №9 по улице Иртышская, 2а и №17 по улице Войкова, 2 не удалось найти арендаторов.
«На участие в аукционе не подано ни одной заявки», — говорится в протоколах по этим трем объектам.
Четыре бани будет снимать московская компания «Канта». За здание площадью 426,5 кв. м по улице Краснознаменная, 1Б фирме предстоит ежемесячно платить 73,9 тысяч рублей, за баню площадью 289,3 кв. м в микрорайоне Входной, 13/42 — 30,6 тысяч, здание площадью 383,8 кв. м на Вокральной, 8/1 — 67,1 тысячу, трехэтажную баню площадью 914,6 кв. м на Молодогвардейской, 1 — 216,2 тысячи. То есть за пять лет аренды МУП «Банное хозяйство» получит от москвичей 23,2 млн рублей.
Зарегистрировали ООО «Канта» только 16 марта 2023 года. Владельцу и учредителю — Игорю Уланову — также принадлежит компания «РБУ», оказывающая услуги в области права.
Двухэтажное здание бани №23 по улице 25-я линия, 62А решила арендовать «Сибирская проектная компания» из Омска. Владеют фирмой предприниматели Павел Петров и Иван Кадцын. За помещения общей площадью около 1500 кв. м каждый месяц придется отдавать 235,7 тысяч рублей. За пять лет аренды набежит сумма 14,1 млн рублей.
Еще у одного здания по проспекту Королева, 26 к2 арендатор пока неизвестен. На торги заявились обе компании — «Канта» и «Сибирская проектная компания». Победителя комиссия выберет завтра, 6 сентября.
Отметим, что в основном все здания построены в 1960-е годы, но одной из бань уже больше 100 лет. Здание на Вокзальной, где находится баня №14, построили в 1913 году.