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МУПы

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2024
Прямо на каникулах: омские депутаты одобрили новый устав для «Муниципальных рынков»
28 августа, 06:54
Мэр Томска Махиня возьмет к себе в заместители чиновницу из Омска
27 марта, 06:43
Омский «Пассажирсервис» официально стал акционерным обществом
1 февраля, 04:43
2023
Две бани на окраинах Омска до 2028 года арендует компания из Смоленской области
16 октября 2023, 04:03
Омичи и москвичи. МУП «Банное хозяйство» нашел арендаторов для городских бань
5 сентября 2023, 05:48
Экс-директор гостиницы Илья Очкин официально возглавил омские «Муниципальные рынки»
Соответствующие данные внесли в ЕГРЮЛ.
28 августа 2023, 04:04
Попаримся. МУП «Банное хозяйство» ищет арендаторов для своих бань в Омске
5 августа 2023, 08:53
Елена Фомина снова уволилась — теперь из «Муниципальных рынков»
2 июня 2023, 04:10
В Омской области экс-руководитель МУПа незаконно заработал на дровах 2 млн рублей
Свою вину бывший директор муниципального унитарного предприятия не признал.
13 мая 2023, 04:40
Путин будет доволен. Омский «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» реорганизовали
Конец смутных времен. Теперь ответственность за судьбу Центра недвижимости, дизайна и рекламы ляжет на собственников.
23 февраля 2023, 14:47

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