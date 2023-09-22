«Авангард» заключил контракт с 27-летним защитником из московского «Динамо»

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Омский «Авангард» заключил двухлетний контракт с 27-летним защитником московского «Динамо» Сергеем Бойковым. Столичный клуб взамен получил денежную компенсацию.
«Бойков имеет опыт игры за океаном, прошел североамериканскую школу хоккея и обладает качествами, важными для нашей команды. Он дисциплинирован, играет в меру жестко, умеет блокировать броски и постоять за партнеров. Рассчитываем, что в „Авангарде“ Сергей выйдет на пик своей формы и усилит оборону нашей команды», — рассказал генменеджер «ястребов» Антон Курьянов.
Сергей Бойков является воспитанником хабаровского «Амура». На заре карьеры выступал за новокузнецкий клуб «Кузнецкие медведи». За океаном успел поиграть в QMJHL, ECHL, AHL, задрафтован клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш».
Ранее Город55 сообщал, что омский «Авангард» на выезде с минимальным счетом уступил новосибирской «Сибири». Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.