«Авангард» заключил контракт с 27-летним защитником из московского «Динамо»

Договор с Сергей Бойковым омский хоккейный клуб подписал на 2 года. Хоккеист ранее также играл за океаном в QMJHL, ECHL и AHL.

Омский «Авангард» заключил двухлетний контракт с 27-летним защитником московского «Динамо» Сергеем Бойковым. Столичный клуб взамен получил денежную компенсацию. «Бойков имеет опыт игры за океаном, прошел североамериканскую школу хоккея и обладает качествами, важными для нашей команды. Он дисциплинирован, играет в меру жестко, умеет блокировать броски и постоять за партнеров. Рассчитываем, что в „Авангарде“ Сергей выйдет на пик своей формы и усилит оборону нашей команды», — рассказал генменеджер «ястребов» Антон Курьянов. Сергей Бойков является воспитанником хабаровского «Амура». На заре карьеры выступал за новокузнецкий клуб «Кузнецкие медведи». За океаном успел поиграть в QMJHL, ECHL, AHL, задрафтован клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш». Ранее Город55 сообщал, что омский «Авангард» на выезде с минимальным счетом уступил новосибирской «Сибири». Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда. Омский «Авангард» начал выездную серию с досадного поражения в сибирском дерби Узнать подробнее