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Взамен Бойкова московский клуб получил денежную компенсацию

«Авангард» заключил контракт с 27-летним защитником из московского «Динамо»

22 сентября 2023, 11:41
Фото: ХК Авангард
Взамен Бойкова московский клуб получил денежную компенсацию
Договор с Сергей Бойковым омский хоккейный клуб подписал на 2 года. Хоккеист ранее также играл за океаном в QMJHL, ECHL и AHL.

Омский «Авангард» заключил двухлетний контракт с 27-летним защитником московского «Динамо» Сергеем Бойковым. Столичный клуб взамен получил денежную компенсацию.

«Бойков имеет опыт игры за океаном, прошел североамериканскую школу хоккея и обладает качествами, важными для нашей команды. Он дисциплинирован, играет в меру жестко, умеет блокировать броски и постоять за партнеров. Рассчитываем, что в „Авангарде“ Сергей выйдет на пик своей формы и усилит оборону нашей команды», — рассказал генменеджер «ястребов» Антон Курьянов.

Сергей Бойков является воспитанником хабаровского «Амура». На заре карьеры выступал за новокузнецкий клуб «Кузнецкие медведи». За океаном успел поиграть в QMJHL, ECHL, AHL, задрафтован клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш».

Ранее Город55 сообщал, что омский «Авангард» на выезде с минимальным счетом уступил новосибирской «Сибири». Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

Омский «Авангард» начал выездную серию с досадного поражения в сибирском дерби
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#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Контракт#Евгений Игишев
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