Омский «Авангард» начал выездную серию с досадного поражения в сибирском дерби

Далее пошла игра на высоких скоростях с остротами у обоих ворот. Омичи откровенно давили больше и слегка «передавили», — Павел Куликов удалился за блокировку. В меньшинстве Рид Буше убежал в отрыв, но Красотки вышел далеко из ворот и прервал забег. Буквально следом Энди Андреофф реализовал большинство. После забитой шайбы хозяева льда осмелели и конкретно насели на ворота Демченко. В общем, концовка выдалась жаркой, но на перерыв команды ушли при равном счете.