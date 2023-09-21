Омский «Авангард» начал выездную серию с досадного поражения в сибирском дерби

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В четверг, 21 сентября, омский «Авангард» начал первую в этом сезоне выездную серию. Она стартовала сибирским дерби в Новосибирске. Победу в упорном поединке добыли хозяева льда — хоккейный клуб «Сибирь».
Матч начался с быстрого гола в исполнении «ястребов», — Игорь Гераськин на средней линии получил пас от защитника, убежал на рандеву с Антоном Красоткиным и отправил шайбу под перекладину. Счет в этом «дерби» был открыт уже на 61-й секунде.
Далее омичи продолжили создавать неприятные и острые моменты у ворот хозяев, так что скучать там не приходилось. После новосибирцы уже слегка нагрузили работой Василия Демченко, но его подстраховали, а затем Иван Николишин организовал шикарную атаку, сам же бросил, пошло добивание, но шайба ушла за ворота.
Далее пошла игра на высоких скоростях с остротами у обоих ворот. Омичи откровенно давили больше и слегка «передавили», — Павел Куликов удалился за блокировку. В меньшинстве Рид Буше убежал в отрыв, но Красотки вышел далеко из ворот и прервал забег. Буквально следом Энди Андреофф реализовал большинство. После забитой шайбы хозяева льда осмелели и конкретно насели на ворота Демченко. В общем, концовка выдалась жаркой, но на перерыв команды ушли при равном счете.
Со старта второго периода «Авангард» стал осторожничать, а «Сибирь», напротив, давить и создавать жару на половине «ястребов». Один из таких моментов на 26-й минуте встречи вновь привел к взятию ворот, — Андреофф оформил дубль. После хозяева льда даже не думали успокаиваться, и еще до экватора матча защитник Никита Ефремов огорчил Демченко в третий раз.
Чуть погодя омичи устроили затяжную позиционную атаку, Игорь Мартынов мог сократить отставание, но Красоткин сдюжил. Далее «ястребы» оформили еще несколько острых моментов, но до забитых шайб дело так и не довели
«Сибирь» на правах хозяев дерзко и уверенно огрызалась и поддавливала гостей, временами весьма и весьма неприятно. Такое усердие не обошлось без ошибок, — Иван Климович удалился за задержку в зоне атаки. В большинстве изменить счет на табло пытался Владимир Ткачев, но успешным был Буше, который пробил в ближний угол. Следом пошла концовка этого игрового отрезка, где новосибирцы слегка насели, но тщетно.
Заключительная двадцатиминутка началась ровно, команды обменялись острыми атаками, но не более. Далее новосибирцы надолго овладели шайбой, так что омичам пришлось совсем несладко. Сей натиск ястребы выдержали и организовали свой, до гола и тут не дошло, а вот Алексея Яковлева «подбили».
Далее игра все чаще и чаще перемещалась в зону новосибирцев, — «ястребы» всячески пытались сравнять счет. «Сибирь» при этом отнюдь не прижимались к своим воротом и при каждом удобном случае пыталась контратаковать.
За 5 минут до финальной сирены мощно приложился Мартынов, но Красоткин спас. На последних минутах Ткачев попытался затолкать шайбу, но тщетно. После «Авангард» взял тайм-аут, снял вратаря и Райан Спунер сравнял счет. Вот только порадоваться забитой шайбе не получилось, через 40 секунд новосибирцы забросили четвертую. Шанс на овертайм оборвал Федор Гордеев.