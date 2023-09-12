Севший на грунт самолет Сочи — Омск приземлился недалеко от кладбища

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Городу55 стали известны некоторые подробности вынужденной посадки самолета «Уральских авиалиний», который летел по маршруту Сочи — Омск и совершил вынужденную посадку на поле в Убинском районе Новосибирской области.
Как оказалось, лайнер приземлился недалеко от кладбища, весьма символичное место, учитывая, что все пассажиры и члены экипажа выжили и даже не пострадали.
Между тем, как видно по фото и видео, которые оказались в распоряжении Города55, после посадки Airbus A320 «скользил» по полю порядка 500 метров, после чего шасси увязли в грунте.
Ранее о рискованности посадки такого самолета на поле, да еще и осенью рассказывал экс-руководитель омского аэропорта Сергей Круглов.