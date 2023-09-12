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Самолет сел на грунт в поле

Севший на грунт самолет Сочи — Омск приземлился недалеко от кладбища

12 сентября 2023, 09:06
Фото: Уральские авиалинии
Самолет сел на грунт в поле

Летчики посадили самолет Сочи — Омск в поле рядом с кладбищем

Лайнер прошел по полю около 500 метров, после чего шасси увязли в рыхлом грунте.

Городу55 стали известны некоторые подробности вынужденной посадки самолета «Уральских авиалиний», который летел по маршруту Сочи — Омск и совершил вынужденную посадку на поле в Убинском районе Новосибирской области.

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Как оказалось, лайнер приземлился недалеко от кладбища, весьма символичное место, учитывая, что все пассажиры и члены экипажа выжили и даже не пострадали.

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Между тем, как видно по фото и видео, которые оказались в распоряжении Города55, после посадки Airbus A320 «скользил» по полю порядка 500 метров, после чего шасси увязли в грунте.

Самолет прокатился по полю порядка 500 метровСамолет прокатился по полю порядка 500 метров
Затем стойки шасси увязли в грунтеЗатем стойки шасси увязли в грунте
Самолет прокатился по полю порядка 500 метров
Фото: Скрин с видео очевидца

Ранее о рискованности посадки такого самолета на поле, да еще и осенью рассказывал экс-руководитель омского аэропорта Сергей Круглов.

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