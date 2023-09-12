Пассажиров рейса, экстренно севшего в поле, доставят в Омск отдельным составом РЖД

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Западно-Сибирская железная дорога направила отдельный состав для пассажиров самолета Сочи-Омск, который совершил сегодня экстренную посадку на грунт в Новосибирской области. Поезд проследует от станции Убинская с остановками по просьбе пассажиров.
Напомним, лайнер сел в поле в Убинском районе около села Московка. На борту находилось 170 пассажиров, никто не пострадал. Предварительно установлено, что у самолета отказала система гидравлики. Рейс обслуживала компания «Уральские авиалинии».
Ранее пассажиры борта Сочи-Омск поделились эмоциями после аварийной посадки.