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Пассажиров рейса, экстренно севшего в поле, доставят в Омск отдельным составом РЖД

12 сентября 2023, 07:39
Фото: 1MI
Иллюстрация
Поезд проследует от станции Убинская с остановками по просьбе пассажиров.

Западно-Сибирская железная дорога направила отдельный состав для пассажиров самолета Сочи-Омск, который совершил сегодня экстренную посадку на грунт в Новосибирской области. Поезд проследует от станции Убинская с остановками по просьбе пассажиров.

Напомним, лайнер сел в поле в Убинском районе около села Московка. На борту находилось 170 пассажиров, никто не пострадал. Предварительно установлено, что у самолета отказала система гидравлики. Рейс обслуживала компания «Уральские авиалинии».

Ранее пассажиры борта Сочи-Омск поделились эмоциями после аварийной посадки.

«В шоке, но все будет хорошо». Пассажиры рейса Сочи-Омск поделились эмоциями
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#Происшествия#Омск#Пассажиры#РЖД#Новосибирская область#Экстренная посадка#Евгений Игишев#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии
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