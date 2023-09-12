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Эксперт Города55 не понимает, зачем пилоты так рисковали

Экс-глава омского аэропорта Круглов: «Борт „Уральских“ мог спокойно сесть и в Омске»

12 сентября 2023, 07:30
Фото: Правительство Омской области
Эксперт Города55 не понимает, зачем пилоты так рисковали
Собеседник Города55 заявил, что полосы аэропорта Омск — Центральный вполне хватило, плюс в нескольких километрах был еще один аэропорт.

Город55 поговорил с бывшим руководителем аэропорта Омск-Центральный Сергеем Кругловым о вынужденной посадке самолета «Уральских авиалиний», который летел по маршруту Омск-Сочи и сел в поле в Новосибирской области.

«Я не знаю, зачем он вообще туда поперся. При таких условиях, что сейчас озвучены, он волне мог сесть и на полосу аэропорта Омск-Центральный, ее бы хватило», — заявил Сергей Круглов.

Помимо этого, по словам нашего собеседника, все забыли, что в Омске есть еще один аэропорт.

«Хорошо, ну не хочешь ты садиться на ту полосу, так в Омске есть еще один аэропорт — Омск-Северный, там полоса на полкилометра длиннее, и до него рукой подать», — пояснил Круглов.

По мнению экс-руководителя омской воздушной гавани, пилот отлично видел, что топлива ему не хватит.

«Пилот мог отлично видеть и рассчитать, что топлива ему не хватит, там же недолет порядка 180 километров. Значит, на данном этапе мы не все знаем», — уверен Сергей Круглов.

Такая посадка, по мнению Круглова, была очень рискованным действием, но хорошо, что закончилась благополучно.

«Такие лайнеры на грунт, да еще и осенью, когда дожди, распутица, где-то влажная и рыхлая почва, садить очень рискованно. Хорошо, что все закончилось вот так, но пилоты очень рисковали».
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Напомним, вынужденная посадка в Убинском районе Новосибирской области, по предварительным версиям силовиков, произошла из-за отказа гидравлической системы. Экипаж хотел дотянуть лайнер до аэропорта Толмачево, но якобы не хватило топлива.

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