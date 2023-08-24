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Омичам рассказали, когда начнется отопительный сезон

24 августа 2023, 09:53
Фото: 1MI
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Тепло пустят, если в течение 5 календарных дней среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже +8° С.

В Омске сегодня, 24 августа, прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему отопительному сезону. До 15 сентября все многоквартирные дома и социальные объекты должны получить паспорт готовности потребителей теплоэнергии.

«Готовность теплоисточников составляет 93%, все источники находятся в стадии пусконаладочных работ», — рассказал руководитель МП «Тепловая компания» Владимир Дмитриев. — «Готовность центральных тепловых пунктов также составляет более 90%. Нам осталось завершить ремонт трех участков теплотрасс — по улицам Маяковского, Карбышева и Короленко».

К предстоящему отопительному периоду также готовятся «ОмскРТС» и «Росводоканал Омск».

Согласно нормативам, Тепло пустят, если в течение 5 календарных дней среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже +8° С. Отопительный сезон в Омске может начаться после 20 сентября.

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#Общество#Город#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Отопление#Теплосети#Тепло#Евгений Игишев
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