Отопление на контроле. Омский прокурор объявил предостережение министру энергетики

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Поводом для объявления предостережения стали нарушения, которые были выявлены в прошлом году на объектах теплоснабжения. Из-за того, что они не были вовремя устранены, 8 муниципальных образований региона не получили паспортов готовности к отопительному периоду.
Прокурор обратил внимание министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Владимира Шнипко на необходимость должного контроля за ситуацией. А также на принятие мер по координации органов местного самоуправления, теплоснабжающих предприятий при подготовке к отопительному сезону.
В пресс-службе омской прокуратуры добавили, что вопрос подготовки региона к отопительному периоду поставлен на особый контроль.