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Омская прокуратура объявила предостережение министру, отвечающему за отопление

Отопление на контроле. Омский прокурор объявил предостережение министру энергетики

22 августа 2023, 13:39
Фото: Прокуратура Омской области

Омская прокуратура объявила предостережение министру, отвечающему за отопление

Сегодня, 22 августа, прокурор Омской области Алексей Афанасьев сообщил министру о недопустимости нарушения подготовки к отопительному сезону.

Поводом для объявления предостережения стали нарушения, которые были выявлены в прошлом году на объектах теплоснабжения. Из-за того, что они не были вовремя устранены, 8 муниципальных образований региона не получили паспортов готовности к отопительному периоду.

Прокурор обратил внимание министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Владимира Шнипко на необходимость должного контроля за ситуацией. А также на принятие мер по координации органов местного самоуправления, теплоснабжающих предприятий при подготовке к отопительному сезону.

В пресс-службе омской прокуратуры добавили, что вопрос подготовки региона к отопительному периоду поставлен на особый контроль.

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