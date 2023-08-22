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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

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Презентация «Авангарда», подготовка к 1 сентября и спасение животных. Омск сегодня

22 августа 2023, 14:22
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Предсезонная презентация «Авангарда»: как, когда и где?

Стало известно, что в воскресенье, 27 августа, на Соборной площади состоится предсезонная презентация состава хоккейной команды «Авангард». Многие омичи выступили за проведение этого мероприятия именно на главной площади города. Подробности предстоящего события пока неизвестны.

Омичей пригласили на презентацию состава «Авангарда» в новом сезоне
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Новость №2. Какие подарки для учителей на 1 сентября предлагают дарить в Омске.

Город55 выяснил, чем можно заменить праздничные букеты, цены на которые выросли на 17% по сравнению в прошлым годом. Среди альтернатив букет из мыльных роз, съедобные букеты, как правило, из шоколада и конфет в красивой упаковке, композиции из шариков и другое. Полный список необычных и интересных подарков читайте в материале.

Шарики, пряники, мыло. Что предлагают омичам дарить вместо цветов на День знаний
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Новость №3. Омские пожарные вытащили из горящей квартиры 6 домашних животных.

В трехэтажном доме на одной из улиц Омска произошло возгорание. Едкий дым заполнил все жилое помещение, в котором находились 5 кошек и собака. Испуганные животные бегали по квартире в надежде найти выход, одна из кошек от испуга забралась под диван, а собака лаяла, пытаясь позвать на помощь. Трагического завершения этого происшествия не допустили пожарные, которые спасли их из огня.

«Нам важна каждая жизнь». Омские пожарные спасли из горящей квартиры 5 кошек и собаку
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