Презентация «Авангарда», подготовка к 1 сентября и спасение животных. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Новость №1. Предсезонная презентация «Авангарда»: как, когда и где?
Стало известно, что в воскресенье, 27 августа, на Соборной площади состоится предсезонная презентация состава хоккейной команды «Авангард». Многие омичи выступили за проведение этого мероприятия именно на главной площади города. Подробности предстоящего события пока неизвестны.
Новость №2. Какие подарки для учителей на 1 сентября предлагают дарить в Омске.
Город55 выяснил, чем можно заменить праздничные букеты, цены на которые выросли на 17% по сравнению в прошлым годом. Среди альтернатив букет из мыльных роз, съедобные букеты, как правило, из шоколада и конфет в красивой упаковке, композиции из шариков и другое. Полный список необычных и интересных подарков читайте в материале.
Новость №3. Омские пожарные вытащили из горящей квартиры 6 домашних животных.
В трехэтажном доме на одной из улиц Омска произошло возгорание. Едкий дым заполнил все жилое помещение, в котором находились 5 кошек и собака. Испуганные животные бегали по квартире в надежде найти выход, одна из кошек от испуга забралась под диван, а собака лаяла, пытаясь позвать на помощь. Трагического завершения этого происшествия не допустили пожарные, которые спасли их из огня.