Презентация «Авангарда», подготовка к 1 сентября и спасение животных. Омск сегодня

В трехэтажном доме на одной из улиц Омска произошло возгорание. Едкий дым заполнил все жилое помещение, в котором находились 5 кошек и собака. Испуганные животные бегали по квартире в надежде найти выход, одна из кошек от испуга забралась под диван, а собака лаяла, пытаясь позвать на помощь. Трагического завершения этого происшествия не допустили пожарные, которые спасли их из огня.