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Published Сегодня, 05:21

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Updated Сегодня, 05:23

Омичей пригласили на презентацию состава «Авангарда» в новом сезоне

Омичей пригласили на презентацию состава «Авангарда» в новом сезоне

22 августа 2023, 05:21
Фото: ХК Авангард
Праздник пройдет на Соборной площади в воскресенье, 27 августа.

В ближайшее воскресенье, 27 августа, в Омске на Соборной площади пройдет презентация состава хоккейной команды «Авангард». Врио губернатора региона Виталий Хоценко оставил видеообращение к болельщикам в своем телеграм-канале.

«Болельщики обратились с просьбой провести на Соборной площади презентацию команды на новый сезон. Конечно же, идем навстречу. 27 августа всех приглашаем на презентацию нашей команды. Болеем за наших. Желаем нашим победы», — рассказал Хоценко.

Подробности предстоящей презентации пока не известны.

Напомним, что ранее омичи предложили перенести массовые мероприятия с Соборной площади на окраины города. Эту идею обсуждали и в правительстве. Дело в том, что из-за концертов приходится перекрывать прилегающие к площади улицы, а это провоцирует пробки на дорогах.

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#Евгений Игишев#Авангард#ХК Авангард#Хоккей#Спорт#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Город#Омск#Омская область#Соборная площадь
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