Омичей пригласили на презентацию состава «Авангарда» в новом сезоне

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В ближайшее воскресенье, 27 августа, в Омске на Соборной площади пройдет презентация состава хоккейной команды «Авангард». Врио губернатора региона Виталий Хоценко оставил видеообращение к болельщикам в своем телеграм-канале.
«Болельщики обратились с просьбой провести на Соборной площади презентацию команды на новый сезон. Конечно же, идем навстречу. 27 августа всех приглашаем на презентацию нашей команды. Болеем за наших. Желаем нашим победы», — рассказал Хоценко.
Подробности предстоящей презентации пока не известны.
Напомним, что ранее омичи предложили перенести массовые мероприятия с Соборной площади на окраины города. Эту идею обсуждали и в правительстве. Дело в том, что из-за концертов приходится перекрывать прилегающие к площади улицы, а это провоцирует пробки на дорогах.