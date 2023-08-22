Омичей пригласили на презентацию состава «Авангарда» в новом сезоне

Напомним, что ранее омичи предложили перенести массовые мероприятия с Соборной площади на окраины города. Эту идею обсуждали и в правительстве. Дело в том, что из-за концертов приходится перекрывать прилегающие к площади улицы, а это провоцирует пробки на дорогах.