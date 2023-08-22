Шарики, пряники, мыло. Что предлагают омичам дарить вместо цветов на День знаний

До Дня знаний остается полторы недели. И уже сейчас родители школьников задумываются над тем, с каким подарком пойдет в школу их ребенок на 1 Сентября. Согласно исследованиям компании «Эвотор», цена букета цветов в августе в среднем по России составила 1526 рублей. Это на 17% выше, чем год назад. Город55 решил выяснить, что готовы предложить в Омске вместо цветов.