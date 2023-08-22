Шарики, пряники, мыло. Что предлагают омичам дарить вместо цветов на День знаний

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
До Дня знаний остается полторы недели. И уже сейчас родители школьников задумываются над тем, с каким подарком пойдет в школу их ребенок на 1 Сентября. Согласно исследованиям компании «Эвотор», цена букета цветов в августе в среднем по России составила 1526 рублей. Это на 17% выше, чем год назад. Город55 решил выяснить, что готовы предложить в Омске вместо цветов.
Так, любимому педагогу можно подарить букет из мыльных роз. Стоимость композиций — от 900 рублей. Отдельно цветок ручной работы предлагают купить за 450 рублей.
«Отличный букет на 1 сентября для педагога. Расцветку букета можно выбрать любую, пишите свои пожелания, подберу для вас вариант», — сообщает продавец в одном из объявлений на «Авито» и предупреждает, что с заказом стоит поторопиться, так как чем ближе к Дню знаний, тем времени на компоновку подарка будет меньше.
Съедобные букеты можно собрать из сухофруктов, конфет, имбирных пряников, зефира и прочих продуктов. Сделать это можно самостоятельно. А если нет времени, то рынок предлагает немало вариантов готовых съедобных подарков.
Цена букет из шоколада и сухофруктов стартует от 500 рублей.
Букет из зефира будет стоить дороже — от 900 рублей. Но и выглядит подарок богаче.
«Зефирныe цветы ручной работы — идеальный способ порадовать учителя или ребенка нa праздник! Идеальный почему? Потому что нежный, красивый, ароматный. Вызывает удивление, такой подарок надолгo запомнится», — сообщает продавец.
Композицию из шариков можно подарить как вместо букета, так и украсить классную комнату. Цены начинается от 120 рублей за один шар.
Букет из имбирных пряников будет стоить от 400 рублей. Композицию оформят с учетом пожеланий заказчика. Имбирный пряник можно подарить в качестве небольшого презента в индивидуальной упаковке. Цена — от 150 рублей.
«Медово-имбирные прянички на любой праздник. Выполнены из натуральных продуктов. Ручная роспись. Каждый пряник индивидуально упакован», — говорится в объявлении.
Как дополнение к букету или подарок для учеников могут подойти сладкие леденцы. Цены на них от 50 до 100 рублей. Картинка на леденце съедобна, выполнена из сахарной бумаги.
Ранее Город55 подсчитал, какую сумму тратят омские родители на подготовку ребенка к школе. В этом году на покупку вещей и канцелярских принадлежностей в среднем у жителей региона ушло 11 800 рублей.