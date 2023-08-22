«Нам важна каждая жизнь». Омские пожарные спасли из горящей квартиры 5 кошек и собаку

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
В одной из квартир трехэтажного дома произошло возгорание. Несмотря на то, что огонь распространился лишь на один квадратный метр, едкий дым заполнил все жилое помещение.
Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили в квартире четырех испуганных кошек. Они бегали по квартире, еще одна спряталась под кровать. А собака лаяла от страха — видимо, пыталась позвать на помощь.
Пожарные выполнили свою работу и вынесли всех домашних животных на улицу, сообщили в пресс-службе МЧС России.