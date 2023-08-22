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Published Сегодня, 13:57

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Updated Сегодня, 14:56

Омские пожарные вытащили из огня шесть испуганных домашних животных

«Нам важна каждая жизнь». Омские пожарные спасли из горящей квартиры 5 кошек и собаку

22 августа 2023, 13:57
Фото: МЧС России

Омские пожарные вытащили из огня шесть испуганных домашних животных

Пожарные вынесли спасенных животных на свежий воздух и напоили водой.

В одной из квартир трехэтажного дома произошло возгорание. Несмотря на то, что огонь распространился лишь на один квадратный метр, едкий дым заполнил все жилое помещение.

Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили в квартире четырех испуганных кошек. Они бегали по квартире, еще одна спряталась под кровать. А собака лаяла от страха — видимо, пыталась позвать на помощь.

Пожарные выполнили свою работу и вынесли всех домашних животных на улицу, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Видео: МЧС России
Фото: МЧС России
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#Видео#Омск#ГУ МЧС по Омской области#МЧС#Пожарные#Новости#Спасение#Спасение животных#Анастасия Баянова
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