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1 сентября

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2024
Задержки рейсов, аренда «Шинника» и подарки на День знаний. Омск сегодня
24 августа, 13:17
Опубликован график каникул на новый учебный год для школьников
16 августа, 02:36
2023
Председатель заксобрания Александр Артемов поздравил омских школьников с Днем знаний
Лидер фракции «Единая Россия» побывал на торжественной линейке в Лицее №66.
1 сентября 2023, 10:46
Виталий Хоценко побывал на торжественной линейке в Черлакской средней школе №1
Врио губернатора поздравил школьников с Днем знаний и пожелал успехов в новом учебном году.
1 сентября 2023, 08:55
Сотрудники ОНПЗ приобрели школьные наборы детям из малообеспеченных семей
Ребята уже получили подарки и отправились с принадлежностями в школу.
1 сентября 2023, 07:29
Сезонный ажиотаж. Что происходит в омских магазинах перед началом учебного года
31 августа 2023, 05:55
Омская прокуратура проверила законность отказов в приеме детей в 1 класс
Не все дети смогут пойти в школы, которые находятся в шаговой доступности.
30 августа 2023, 11:20
В Омской области четверть родителей волнуется перед 1 сентября
Чаще всего это мамы и им меньше 40 лет.
27 августа 2023, 11:38
Каждый третий омич признался, что ненавидел начало учебного года и 1 Сентября
Также выяснилось, что чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они сообщают, что ждали встречи со школой с теплыми чувствами.
24 августа 2023, 08:39
Презентация «Авангарда», подготовка к 1 сентября и спасение животных. Омск сегодня
22 августа 2023, 14:22
2022
Прихватите зонтик. Озвучен прогноз на 1 сентября в Омске
Прогноз погоды сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.
31 августа 2022, 08:13
Дорогое удовольствие: сколько стоит собрать ребенка в школу в Омске
24 августа 2022, 04:00
После обрушения дома в Омске закрыли треснувшее здание школы
Основной корпус школы внезапно посчитали аварийной, детей решили перевести в соседние учреждения.
17 августа 2022, 11:03

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